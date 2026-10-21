Η ανακύκλωση μπαίνει στα social media και μοιράζει δώρα

Πρόκειται για το Recypic Challenge, μια πρωτοβουλία του Recypic, του επίσημου προγράμματος ανακύκλωσης του Δήμου Καλαμάτας, που υλοποιείται σε συνεργασία με τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και τον Δήμο Καλαμάτας.

Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση, οι κάτοικοι έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κλήρωση για δωροεπιταγή supermarket αξίας 100 ευρώ, ανακυκλώνοντας μέσω της εφαρμογής Recypic και κοινοποιώντας τη συμμετοχή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στόχος είναι η κινητοποίηση περισσότερων πολιτών, η διάδοση της ανακύκλωσης μέσα από την αλληλεπίδραση φίλων και γνωστών και η σταδιακή καθιέρωσή της ως αναπόσπαστου μέρους της καθημερινότητας.

Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή. Οι ενδιαφερόμενοι πραγματοποιούν την ανακύκλωσή τους μέσω της εφαρμογής Recypic, ακολουθώντας τα απαραίτητα βήματα για την επιτυχή καταγραφή της. Στη συνέχεια, δημοσιεύουν ένα στιγμιότυπο οθόνης (screenshot) που επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της ανακύκλωσης ως Instagram Story, κάνοντας tag το Recypic και δύο φίλους τους, τους οποίους προσκαλούν να συμμετάσχουν με τη σειρά τους στην πρόκληση.

Η δράση θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ η ηλεκτρονική κλήρωση για τον Δήμο Καλαμάτας έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στις 10 το πρωί, σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής.

Το Recypic αποτελεί μια σύγχρονη εφαρμογή ανακύκλωσης και επιβράβευσης, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να καταγράφουν την ανακύκλωσή τους και να συγκεντρώνουν πόντους. Συγκεκριμένα, σκανάρουν τον κωδικό QR στο σημείο ανακύκλωσης, φωτογραφίζουν τα ανακυκλώσιμα υλικά τους και κερδίζουν πόντους, τους οποίους έχουν τη δυνατότητα να εξαργυρώνουν σε προσφορές και προνόμια συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Με το Recypic Challenge επιχειρείται να δοθεί ένα επιπλέον κίνητρο για ενεργή συμμετοχή στην ανακύκλωση, αξιοποιώντας παράλληλα τη δυναμική των κοινωνικών δικτύων για τη διάδοση του μηνύματος της περιβαλλοντικής προστασίας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της περιβαλλοντικής συνείδησης και προώθησης πιο βιώσιμων συνηθειών στην καθημερινή ζωή των πολιτών.