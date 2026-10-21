Οι πολεοδομικές μελέτες για τη Μπούκα στο Δημοτικό Συμβούλιο

Οι πολεοδομικές μελέτες για την πολεοδόμηση της περιοχής ΠΟΕ 5 (Β’ κατοικία Μπούκας) και της περιοχής ΠΟΕ 1 (ανατολικά του οικισμού Μαυρομματίου) θα παρουσιαστούν σήμερα Τετάρτη, στις 5 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Μεσσήνης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση - πρόσκληση από τον Δήμο, “η παρουσίαση αυτή θα σημάνει την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης των δυο σχεδίων. Θα πραγματοποιηθεί εκτενής ανάλυση των επιλογών που έχουν γίνει ως προς τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης και τη χάραξη των οικοδομικών τετραγώνων. Η παρουσία όλων των ενδιαφερόμενων είναι σημαντική, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά και να διατυπώσουν ερωτήματα σχετικά με τις μελέτες”