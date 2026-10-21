Χριστούγεννα στην Καλαμάτα: Τι προβλέπει ο φετινός σχεδιασμός για στολισμό και εκδηλώσεις

Με προϋπολογισμό 136.293 ευρώ, μειωμένο κατά περίπου 7.000 ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ο Δήμος Καλαμάτας και η «Φάρις» ετοιμάζουν τον φετινό χριστουγεννιάτικο στολισμό και το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων, που θα ξεκινήσουν στις 27 Νοεμβρίου με τη φωταγώγηση του δέντρου στην Κεντρική Πλατεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται φέτος στη σύνδεση του κέντρου με την παραλιακή ζώνη μέσω του Πάρκου Σιδηροδρόμων, στο πλαίσιο της προσπάθειας να δημιουργηθούν περισσότεροι εορταστικοί πόλοι στην πόλη.

Ο σχετικός προϋπολογισμός εγκρίθηκε σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Φάρις», με τον σχεδιασμό να προβλέπει στολισμό σε κεντρικά σημεία της Καλαμάτας, ανανέωση των υφιστάμενων φωτεινών κατασκευών, τοποθέτηση φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων, καθώς και σειρά μουσικών, πολιτιστικών και παιδικών εκδηλώσεων.

Πέρα από την Κεντρική Πλατεία, εορταστικές παρεμβάσεις προβλέπονται στην πλατεία 23ης Μαρτίου, στην πλατεία Όθωνος, στο λιμάνι και στο Πάρκο Σιδηροδρόμων, ενώ αντίστοιχες δράσεις και στολισμοί θα πραγματοποιηθούν και στις Κοινότητες του Δήμου.

Η επίσημη έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, με τη φωταγώγηση του μεγάλου δέντρου στην Κεντρική Πλατεία, η οποία θα συνοδευτεί από συναυλία με τη συμμετοχή αναγνωρισμένων καλλιτεχνών.

Όπως ανέφερε κατά τη συνεδρίαση ο πρόεδρος της «Φάρις», Παντελής Δρούγας, οι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν θα είναι ένας τραγουδιστής και μία τραγουδίστρια, χωρίς να ανακοινωθούν προς το παρόν τα ονόματά τους.

Ο ίδιος ενημέρωσε ότι έγινε προσπάθεια εξασφάλισης χρηματοδότησης για τη συγκεκριμένη συναυλία από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, ωστόσο το σχετικό αίτημα δεν έγινε δεκτό.

Το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου θα ακολουθήσουν οι φωταγωγήσεις των δέντρων στην πλατεία 23ης Μαρτίου και στην προκυμαία του λιμανιού, με τη συμμετοχή των ΚΔΑΠ, της Παιδικής και Νεανικής Χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου και της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας.

Το εορταστικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ακόμη παιδικές δράσεις, διαδραστικά παιχνίδια, μουσικοθεατρικά δρώμενα και εκδηλώσεις στο Μέγαρο Χορού με τη συμμετοχή των Καλλιτεχνικών Σχολών της «Φάρις». Στις 31 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί η δράση «Η Πρωτοχρονιάτικη Αμαξοστοιχία έρχεται στην Καλαμάτα», στον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό, ενώ η υποδοχή του νέου έτους θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Πλατεία με τη συμμετοχή τοπικού μουσικού συγκροτήματος.

Παράλληλα, προβλέπεται η λειτουργία καρουζέλ από τις 27 Νοεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου 2027, χωρίς αντίτιμο εισιτηρίου, καθώς και ο στολισμός των Κοινοτήτων του Δήμου.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

Κατά τη συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο Παντελής Δρούγας αναφέρθηκε στον σχεδιασμό της δημοτικής αρχής για τη δημιουργία μιας ενιαίας εορταστικής διαδρομής που θα συνδέει το κέντρο της Καλαμάτας με την παραλία, μέσω του Πάρκου του ΟΣΕ.

Όπως εξήγησε, η κατεύθυνση αυτή αποσκοπεί στην επέκταση του χριστουγεννιάτικου κλίματος πέρα από τα παραδοσιακά σημεία συγκέντρωσης του κόσμου, αξιοποιώντας και άλλους δημόσιους χώρους. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανέλθει σε δεύτερο χρόνο το χριστουγεννιάτικο πάρκο που είχε λειτουργήσει τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς ωστόσο να υπάρχει προς το παρόν συγκεκριμένη δέσμευση.

Στην ανάγκη μεγαλύτερης αξιοποίησης της παραλιακής ζώνης στάθηκε η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα, επισημαίνοντας ότι η Κεντρική Πλατεία έχει πλέον κορεστεί, τόσο λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης επισκεπτών όσο και εξαιτίας των δυσκολιών στάθμευσης.

Κατά την άποψή της, η Καλαμάτα χρειάζεται περισσότερους εορταστικούς πόλους, ώστε κάτοικοι και επισκέπτες να έχουν εναλλακτικές επιλογές για τη βόλτα και την ψυχαγωγία τους. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του χριστουγεννιάτικου στολισμού στην παραλιακή ζώνη, η οποία μπορεί να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στις εορταστικές δραστηριότητες.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Κωνσταντίνος Μαραβέλιας, ο οποίος συνέδεσε την ανάγκη αξιοποίησης της παραλίας με τις αλλαγές στις καιρικές συνθήκες. Όπως παρατήρησε, οι υψηλότερες θερμοκρασίες που παρατηρούνται πλέον ακόμη και κατά τη χειμερινή περίοδο ευνοούν την παρουσία κόσμου στο παραλιακό μέτωπο, γεγονός που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον εορταστικό σχεδιασμό της πόλης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των 136.293,38 ευρώ καλύπτει τόσο τις πολιτιστικές εκδηλώσεις όσο και τις προμήθειες και εργασίες που απαιτούνται για τον στολισμό της πόλης.

Από τα μεγαλύτερα ποσά, 28.597 ευρώ προορίζονται για την προμήθεια χριστουγεννιάτικου φωτοστολισμού και ηλεκτρολογικού υλικού, 22.500 ευρώ για ηλεκτρολογικές εργασίες, τοποθετήσεις και αποξηλώσεις εορταστικών κατασκευών, ενώ 20.257 ευρώ αφορούν αμοιβές καλλιτεχνών και παιδικές δράσεις. Ειδικότερα, για τη συναυλία της φωταγώγησης του κεντρικού δέντρου προβλέπονται 13.057 ευρώ.

Επιπλέον, 20.000 ευρώ διατίθενται για την εγκατάσταση και λειτουργία του καρουζέλ, 16.159 ευρώ για την προμήθεια και μεταφορά 24 φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων, 7.440 ευρώ για τις βάσεις τους και 6.200 ευρώ για τη μεταφορά και τοποθέτηση χριστουγεννιάτικων σκηνικών και παραμυθόσπιτων.

Τα ποσά αποτελούν προϋπολογιζόμενες δαπάνες, ενώ για τις σχετικές προμήθειες και υπηρεσίες θα ζητηθούν προσφορές, με την επιλογή να γίνεται βάσει οικονομικών και ποιοτικών κριτηρίων.

Με τον φετινό σχεδιασμό, η δημοτική αρχή επιδιώκει να ενισχύσει την εικόνα της Καλαμάτας ως χριστουγεννιάτικου προορισμού, να τονώσει την τοπική αγορά και να δημιουργήσει περισσότερες επιλογές για κατοίκους και επισκέπτες. Το ζητούμενο, όπως αναδείχθηκε και μέσα από τη συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Φάρις», είναι η εορταστική δραστηριότητα να μην περιορίζεται στην Κεντρική Πλατεία, αλλά να επεκτείνεται σταδιακά σε περισσότερα σημεία της πόλης, με ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύνδεση του κέντρου με την παραλία.