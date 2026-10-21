Δημοτική Επιτροπή: Η αναβάθμιση του Πνευματικού Κέντρου άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τη Δημοτική Πινακοθήκη

Στο προσκήνιο επανήλθε το ζήτημα της στέγασης της Δημοτικής Πινακοθήκης Καλαμάτας, το οποίο εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτό, χωρίς να έχει ακόμη διαμορφωθεί οριστική λύση από τη δημοτική αρχή.

Αφορμή αποτέλεσε η χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, κατά τη συζήτηση για την αποδοχή της χρηματοδότησης ύψους 1.050.000 ευρώ που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή».

Κατά τη συζήτηση, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, επανέφερε την πρότασή του για μεταφορά της Δημοτικής Πινακοθήκης, η οποία σήμερα υπολειτουργεί, στο Πνευματικό Κέντρο, με στόχο την ενοποίησή της με την Πινακοθήκη Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου επισήμανε τους περιορισμούς που υπάρχουν στους διαθέσιμους χώρους του Πνευματικού Κέντρου, σημειώνοντας ότι ήδη δεν επαρκούν για την παρουσίαση του συνόλου των έργων της Πινακοθήκης Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, με αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός εκθεμάτων να παραμένει στις αποθήκες. Όπως ανέφερε, στο Πνευματικό Κέντρο υπάρχει ήδη μεγάλη συγκέντρωση φορέων με αξιόλογο έργο, ενώ υπογράμμισε την άρρηκτη σύνδεσή του με τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη και την Πινακοθήκη της. Πάντως, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος εξετάζει το ενδεχόμενο μεταφοράς της Δημοτικής Πινακοθήκης σε άλλο χώρο, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση. Μεταξύ των επιλογών που έχουν τεθεί στο τραπέζι βρίσκονται ο πολυχώρος στο Ζουμπούλειο, καθώς και χώρος του κινηματογράφου «Ηλέκτρα».

Στο πλαίσιο της ίδιας συζήτησης, ο κ. Παπαευσταθίου υπενθύμισε ότι μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος, πέρα από τις μελέτες για την ενεργειακή αναβάθμιση του Πνευματικού Κέντρου, έχουν παραληφθεί μελέτες και για άλλα σημαντικά κτήρια της πόλης, όπως το Ζουμπούλειο, η Μητρόπολη και το κτήριο Αναγνωστόπουλου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, επίσης, από την πλευρά της δημοτικής αρχής στη σημαντική συμβολή του πρώην προέδρου του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, Νικήτα Καραμούζη, στην προσπάθεια προώθησης του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης.

Η αναγνώριση αυτή, ωστόσο, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με την απόφαση αντικατάστασής του από τη θέση του προέδρου τον περασμένο Ιούλιο, παρά τη συμβολή του που αναγνωρίζεται σήμερα από την ίδια τη δημοτική αρχή.