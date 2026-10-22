ΔΗΠΕΘΕΚ: Χαμηλά τα έσοδα από τα εισιτήρια των παραστάσεων – Εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός

Τον οικονομικό απολογισμό των θεατρικών παραγωγών της χειμερινής και θερινής περιόδου 2025-2026 του ΔΗΠΕΘΕ ενέκρινε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της κοινωφελούς επιχείρησης «Φάρις», σε μια συνεδρίαση κατά την οποία αναπτύχθηκε προβληματισμός για την πορεία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας, τα έσοδα από τα εισιτήρια, αλλά και για την ανάγκη αποτελεσματικότερης προβολής των παραστάσεών του.

Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας υλοποίησε τρεις θεατρικές παραγωγές. Πρόκειται για την παιδική παράσταση «Ο Τρομάρας» του Γεώργιου Βιζυηνού, τη χειμερινή παραγωγή «Μονόλογοι Δύο», με έργα των Ιάκωβου Καμπανέλλη και της Λούλας Αναγνωστάκη, και την καλοκαιρινή παραγωγή «ART» της Γιασμίνα Ρεζά.

Ειδικότερα, η παιδική παραγωγή «Ο Τρομάρας» πραγματοποίησε 34 παραστάσεις, με 4.087 εισιτήρια και καθαρές εισπράξεις 24.149,08 ευρώ, έναντι δαπανών 60.684,35 ευρώ. Η χειμερινή παραγωγή «Μονόλογοι Δύο» παρουσίασε 17 παραστάσεις, με 755 εισιτήρια και έσοδα 10.554,68 ευρώ, ενώ το κόστος της ανήλθε σε 53.711,16 ευρώ.

Αντίστοιχα, η καλοκαιρινή παραγωγή «ART» πραγματοποίησε τρεις παραστάσεις με εισιτήριο, καταγράφοντας 352 εισιτήρια και εισπράξεις 2.756,11 ευρώ. Επιπλέον, στο πλαίσιο της περιοδείας, πραγματοποιήθηκαν δύο παραστάσεις κατόπιν συμφωνίας με τους Δήμους Τριφυλίας και Νεάπολης-Συκεών, αποφέροντας επιπλέον έσοδα 8.000 ευρώ.

Το κόστος της καλοκαιρινής παραγωγής ανήλθε σε 63.921,17 ευρώ, ενώ στον αναλυτικό απολογισμό καταγράφονται επιπλέον δαπάνες περιοδείας ύψους 3.952,41 ευρώ.

Συνολικά, από τις τρεις παραγωγές διατέθηκαν 5.194 εισιτήρια, με καθαρές εισπράξεις 37.459,87 ευρώ, ενώ μαζί με τα έσοδα από τις δύο παραστάσεις της περιοδείας το ποσό διαμορφώθηκε σε 45.459,87 ευρώ.

Με βάση τα επιμέρους οικονομικά στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες των τριών παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων της περιοδείας, ανήλθαν σε 182.269,09 ευρώ. Κατά συνέπεια, η διαφορά μεταξύ των άμεσων εσόδων και του κόστους των παραστάσεων διαμορφώθηκε σε 136.809,22 ευρώ, ποσό που αποτυπώνει το οικονομικό έλλειμμα των παραγωγών πριν από τη συνυπολογισμένη χρηματοδότηση μέσω της προγραμματικής σύμβασης.

Στον συγκεντρωτικό οικονομικό απολογισμό της εισήγησης καταγράφονται συνολικά έσοδα 220.459,87 ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονται 175.000 ευρώ από την προγραμματική σύμβαση και 45.459,87 ευρώ από τις θεατρικές παραγωγές και την περιοδεία. Αντίστοιχα, οι συνολικές δαπάνες, στις οποίες συνυπολογίζεται και η διοικητική υποστήριξη, εμφανίζονται στα 208.968,21 ευρώ, με θετική διαφορά 11.491,66 ευρώ, σύμφωνα με τον συγκεντρωτικό πίνακα.

Η σημαντική απόσταση, πάντως, ανάμεσα στις εισπράξεις από τα εισιτήρια και το κόστος των θεατρικών παραγωγών αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης κατά τη συνεδρίαση.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της αντιπολίτευσης, η προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της «Φάρις», Ηλιάνα Σταθοπούλου, διευκρίνισε ότι η διαφορά ανάμεσα στα έσοδα από τα εισιτήρια και τις δαπάνες των παραγωγών καλύπτεται μέσω της προγραμματικής σύμβασης, ενώ, εφόσον χρειαστεί, η κοινωφελής επιχείρηση συνεισφέρει επιπλέον χρήματα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της «Φάρις», Παντελής Δρούγας, εκτίμησε ότι είναι δύσκολο να ισοσκελιστούν τα έσοδα από τα εισιτήρια με το κόστος των θεατρικών παραγωγών, υπενθυμίζοντας ότι ο Δήμος Καλαμάτας ενισχύει οικονομικά τον θεσμό, διαθέτοντας και επιπλέον πόρους για τη στήριξή του.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Τον προβληματισμό της για την πορεία του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας εξέφρασε η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Ευγενία Κούβελα, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται φθίνουσα πορεία στον αριθμό των εισιτηρίων.

Η ίδια σχολίασε ότι ο προϋπολογισμός είναι χαμηλός, τονίζοντας πως απαιτούνται πρωτοβουλίες από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Φάρις» προκειμένου να ανατραπεί η σημερινή εικόνα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη καλύτερης διαφήμισης και προβολής των παραγωγών, ώστε το θέατρο να προσεγγίσει μεγαλύτερο μέρος του κοινού.

Παράλληλα, η κα. Κούβελα αναφέρθηκε στην απουσία της βασικής έδρας του ΔΗΠΕΘΕ τα τελευταία χρόνια, εκτιμώντας ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πορεία του θεσμού. Μάλιστα, χαρακτήρισε το Μέγαρο Χορού αφιλόξενο χώρο για τη φιλοξενία θεατρικών παραστάσεων, αναδεικνύοντας την ανάγκη εξεύρεσης κατάλληλης θεατρικής στέγης.

Στο ζήτημα της προβολής στάθηκε και ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Κωνσταντίνος Μαραβέλιας, επισημαίνοντας ότι ο τρόπος προώθησης των παραγωγών του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας δεν είναι ο ενδεδειγμένος.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το πρόβλημα της μειωμένης προσέλευσης δεν περιορίζεται στην Καλαμάτα, αλλά αποτελεί ένα ευρύτερο, πανελλαδικό φαινόμενο που αφορά τις παραγωγές των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων. Κατά την εκτίμησή του, τα ΔΗΠΕΘΕ έχουν σε μεγάλο βαθμό αφεθεί στη μοίρα τους από την Πολιτεία, με αποτέλεσμα οι παραγωγές τους να μη λαμβάνουν την υποστήριξη και την προβολή που χρειάζονται.

Ο κ. Μαραβέλιας υποστήριξε ότι το θέατρο πρέπει να βγει περισσότερο προς την κοινωνία, να προσεγγίσει τους ανθρώπους και να παρουσιάζει παραγωγές που να τους αφορούν. Παράλληλα, υπενθύμισε τη σημαντική ιστορία του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας, από το οποίο έχουν περάσει σπουδαίοι καλλιτεχνικοί διευθυντές, εκτιμώντας ότι ο θεσμός καλείται να αναμετρηθεί και με το δικό του αξιόλογο παρελθόν.

Να σημειωθεί ότι από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας, Φίλιππος Σοφιανός, λόγω προβλήματος υγείας.

Η συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Φάρις» ανέδειξε, πέρα από την οικονομική διάσταση της λειτουργίας του ΔΗΠΕΘΕ, και τα ευρύτερα ζητήματα που αφορούν τη σχέση του με το κοινό, την αποτελεσματικότητα της προβολής των παραγωγών του και την έλλειψη κατάλληλης θεατρικής στέγης. Ζητούμενο παραμένει η ενίσχυση της παρουσίας του θεσμού στην τοπική κοινωνία και η προσέλκυση περισσότερων θεατών, ώστε το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας να αξιοποιήσει τη σημαντική καλλιτεχνική του παρακαταθήκη και να ενισχύσει τη δυναμική του.