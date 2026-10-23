Καλαμάτα: 10 χρόνια από τις καταστροφικές πλημμύρες και η αντιπλημμυρική προστασία παραμένει σε εκκρεμότητα

Κανένα αντιπλημμυρικό έργο δεν έχει ολοκληρωθεί στην Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή 10 χρόνια μετά τις φονικές πλημμύρες του 2016.

Αυτό επιβεβαιώθηκε σε μακρά κι έντονη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος επέρριψε ευθύνες στις μειοψηφίες που καταψήφισαν το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο του Νέδοντα από τον “Μορέα”.

Στη συζήτηση του θέματος που έφεραν οι μειοψηφίες, συμμετείχαν και πολίτες από πλημμυροπαθείς περιοχές του 2016, που διαμαρτυρήθηκαν έντονα γιατί παραμένουν χωρίς αντιπλημμυρική προστασία.

Αναλυτικά, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης επισήμανε ότι “πέρασαν 10 χρόνια από τις πλημμύρες του 2016 χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ένα σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο”. Ρώτησε πότε θα ολοκληρωθούν τα δύο έργα στον εθνικό δρόμο, για να μην πλημμυρίζει και η είσοδος του Νοσοκομείου και τι προγραμματισμός υπάρχει, για τα σημεία που πλημμύρισαν στην πόλη, στη Θουρία και το Πήδημα. Μίλησε για ημιτελές έργο στο ρέμα Κερεζένια, ρώτησε αν έχουν γίνει οι απαραίτητοι καθαρισμοί ρεμάτων και φρεατίων καις σημείωσε πως “με μια νεροποντή 10 λεπτών τμήματα, όπως στο Ιστορικό Κέντρο και την απόληξη της Φαρών έγιναν λίμνες”.

Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος παρατήρησε ότι “10 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα” και αναφέρθηκε στον παράλληλο αγωγό και τη διάνοιξη της οδού στη Βαγγέλη Δράκου (λαγκάδα Λεΐκων). Είπε ότι το έργο του “Μορέα” στα Γιαννιτσάνικα θα φέρει φερτά υλικά, που θα φρακάρουν στη μικρή διατομή της παλιάς γέφυρας, έκανε λόγο για τα έργα σε Θουρία, Πήδημα κι εθνικό δρόμο, υποστήριξε πως το αντιπλημμυρικό της Ευριπίδου που υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο συζητιέται από το 2016 και και ζήτησε συγκεκριμένες απαντήσεις.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Αντικαλάμου Δημήτρης Βεργόπουλος είπε ότι τα νερά στο Νοσοκομείο έρχονται από το βουνό και ο δρόμος είναι και ρέμα. Και αναφέρθηκε σε προβλήματα κάτω από τη γέφυρα του αυτοκινητόδρομου και δίπλα από τη ΔΕΗ. όπου τα νερά έρχονται από το βουνό και καταλήγουν στο Πανεπιστήμιο.

“ΜΑΣ ΠΝΙΓΕΙ Η ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ”

Ο δημότης Θανάσης Μπούζας, από την περιοχή της Γλαύκου και Αθηνών, παρουσίασε κείμενο κατοίκων με υπογραφές με οργή και αγανάκτηση, τονίζοντας ότι “εδώ και 10 χρόνια δεν έχει γίνει το παραμικρό στα αντιπλημμυρικά έργα”. Ζήτησε σύγχρονο αντιπλημμυρικό έργο και η διάνοιξη της Αλεξάνδρου Παναγούλη να συνοδευτεί με κατάλληλα αντιπλημμυρικά, κατέθεσε απόφαση του Δικαστηρίου που καταδικάζει Δήμο και Περιφέρεια για τις καταστροφές του 2016 κι επισήμανε “δεν μας πνίγει ούτε ο καιρός και ο Θεός, μας πνίγει η ανευθυνότητα”.

Ο Κώστας Ηλιόπουλος κάτοικος της οδού Βαγγέλη Δράκου, σημείωσε ότι “ζούμε με τον φόβο” και ζήτησε από τη δημοτική αρχή να δει τι θα γίνει.

Ο Σπύρος Μουργής από την Αγία Σωτήρα στο Φραγκοπήγαδο, παρατήρησε ότι “και παλιά έβρεχε, τώρα με ένα νεράκι χάνουμε αυτοκίνητα, ζωές. Δεν έγινε τίποτα. Μπαζώθηκαν ρέματα, αγωγοί που εξυπηρετούν έναν εργολάβο, έναν οικοπεδούχο”.

Τοποθετήσεις έγιναν από τους συμβούλους της μειοψηφίας Γιάννη Χριστόπουλο, Δημήτρη Φαββατά, Κώστα Τσαπόγα, Σπύρο Χανδρινό και Ευγενία Κούβελα και δόθηκαν απαντήσεις από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ Ανδρέα Καραγιάννη και τον αντιδήμαρχο Βασίλη Κουτραφούρη, ενώ τοποθετήθηκε και ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης.

Ο κ. Καραγιάννης είπε ότι θα γίνει επικαιροποίηση των μελετών για να γίνουν τα έργα στον εθνικό δρόμο, καθώς υπάρχουν τα χρήματα στην Περιφέρεια. Ο κ. Κουτραφούρης δήλωσε πως “θλίβομαι που δεν προχώρησε το αντιπλημμυρικό του Νέδοντα, με τις κόκκινες γραμμές που είχαμε θέσει”.

Στη δευτερολογία του ο κ. Τζαμουράνης επέκρινε τη δημοτική αρχή πως “πετάμε την μπάλα στην εξέδρα, έθεσα συγκεκριμένα ερωτήματα και απαντήσεις δεν δόθηκαν”. Παρατήρησε ότι “δόθηκαν χρηματοδοτήσεις και χάθηκαν. Αν συμβούν πάλι πλημμύρες, εσείς θα έχετε ολόκληρη την ευθύνη και θα είστε υπόλογοι απέναντι στους πολίτες”.

Ο κ. Οικονομάκος είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν έδινε χρήματα για αντιπλημμυρικά. Ανέφερε πως “περιμένουν χρηματοδότηση για το έργο του Μορέα στο Νέδοντα. Στην οδό Παπαδάκη δόθηκαν άδειες για 4 οικοδομές, δίπλα στο ρέμα, μετά το 2016” και προέτρεψε τη δημοτική αρχή

“προχωρήστε τα έργα”.

Ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος προέτρεψε τους πολίτες να πάνε μαζί να πιέσουν για τα αντιπλημμυρικά. Ανέφερε πως “δεν είναι εύκολα, δεν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις”, αλλα παρατήρησε πως “τώρα υπάρχει διαφορετική αντίληψη, χρηματοδοτικό εργαλείο από την Περιφέρεια που χρηματοδοτεί το αντιπλημμυρικό της Ευριπίδου και θα χρηματοδοτήσει και τα έργα στον εθνικό δρόμο”.

Επισήμανε ότι “αγωνιστήκαμε για το έργο στο Νέδοντα με κόκκινες γραμμές”, επέκρινε αυτούς που μιλούσαν για φαραωνικό έργο, ενώ δεν υπήρχε εναλλακτική πρόταση. Κατηγόρησε τη μειοψηφία “αυτή η στάση θα σας συνοδεύει. Με περίσσεια πολιτική υποκρισία σταθήκατε απέναντι στο μεγάλο έργο. Να κάνετε το σταυρό σας…”.

Τέλος, για τα έργα στον εθνικό δρόμο είπε ότι “επικαιροποιείται η μελέτη και θα διεκδικήσουμε χρηματοδότηση” και πρόσθεσε: “Το έργο του Νέδοντα θα έλυνε το πρόβλημα και σε Γλαύκου, Αγία Σωτήρα, στα ρέματα δυτικά. Ευτυχώς, δεν έχουν χαθεί τα χρήματα. Αυτή η δημοτική αρχή έχει επιλέξει τα έργα θωράκισης να είναι προτεραιότητα”.