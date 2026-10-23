Αξονικός τομογράφος Νοσοκομείου Κυπαρισσίας: Λεβεντάκης κατά Καλομοίρη για μη αναγνώριση της συμβολής του

Τη δυσαρέσκεια του απέναντι στην αναπληρώτρια διοικήτρια του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας Δήμητρα Καλομοίρη εκφράζει ο δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης με αφορμή τη χθεσινή ενημέρωση της για την παραλαβή του αξονικού τομογράφου.

Δυσαρέσκεια «για την απουσία μιας δίκαιης, αντικειμενικής και ονομαστικής αναγνώρισης του καθοριστικού ρόλου που διαδραμάτισα, ως δήμαρχος Τριφυλίας, για την ευόδωση της προσπάθειας αυτής» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Λεβεντάκης.

Μάλιστα χαρακτηριστικά στη συνέχεια αναφέρει ότι «η διοίκηση ενός δημόσιου φορέα υγείας οφείλει να διέπεται από τις αρχές της ευθύτητας, της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας».

Αναλυτικά ο κ. Λεβεντάκης σημειώνει:

«Με αφορμή πρόσφατο Δελτίο Τύπου, που εξέδωσε η αναπληρώτρια διοικήτρια του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, κ. Δήμητρα Καλομοίρη, σχετικά με την παραλαβή του πρώτου αξονικού τομογράφου στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, επιθυμώ να εκφράσω την δυσαρέσκειά μου, για την απουσία μιας δίκαιης, αντικειμενικής και ονομαστικής αναγνώρισης του καθοριστικού ρόλου που διαδραμάτισα, ως δήμαρχος Τριφυλίας, για την ευόδωση της προσπάθειας αυτής.

Ενώ ορθώς εκφράστηκαν, πρωτίστως, οι οφειλόμενες ευχαριστίες προς το Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου», για τη σπουδαία και γενναιόδωρη προσφορά του, η γενικόλογη και απρόσωπη αναφορά προς τη «Δημοτική Αρχή», αδικεί την προσωπική προσπάθεια ενός δημάρχου.

Προς αποκατάσταση, λοιπόν, της αλήθειας και για την ορθή ενημέρωση της κοινής γνώμης, θα πρέπει να υπογραμμιστούν τα επόμενα: Η αρχική και καθοριστική πρωτοβουλία, για την απόκτηση του αξονικού τομογράφου, ζωτικής ανάγκης του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, ανήκει αποκλειστικά στον νυν δήμαρχο Τριφυλίας, ο οποίος πρώτος απηύθυνε σχετικές επιστολές προς τον κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο, αιτούμενος την οικονομική συνδρομή του Ιδρύματος, για την κάλυψη αυτής της μεγάλης δαπάνης, όπως προκύπτει και από τα κάτωθι έγγραφα.

Οι διαρκείς θεσμικές παρεμβάσεις και οι επανειλημμένες συναντήσεις του νυν δημάρχου Τριφυλίας και του βουλευτή Μεσσηνίας, κ. Περικλή Μαντά, με τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό, την περαιτέρω αναβάθμιση και την απαραίτητη στελέχωση του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, υπήρξαν κομβικές, για τη διασφάλιση ποιοτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης στην περιοχή μας.

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας (ηλεκτρονική φωτεινή πινακίδα, περιμετρικός φωτισμός κ.ά) και του χώρου στάθμευσης αυτού, υλοποιήθηκε με προσωπικά έξοδα του νυν δημάρχου Τριφυλίας, και του κ. Στέλιου Διαμαντόπουλου (όσον αφορά την περίφραξη αυτού), έτσι ώστε το νοσοκομείο να αποκτήσει την εικόνα που αρμόζει σε ένα σύγχρονο ίδρυμα υγείας, παρά τις όποιες μικροπολιτικές αντιδράσεις δέχθηκε το έργο αυτό, στη συνέχεια.

Η διοίκηση ενός δημόσιου φορέα υγείας οφείλει να διέπεται από τις αρχές της ευθύτητας, της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας. Η δημόσια αναγνώριση των προσπαθειών, εκείνων που στηρίζουν έμπρακτα και με προσωπικό κόστος το κοινωνικό σύνολο δεν αποτελεί τυπική υποχρέωση, αλλά ηθικό καθήκον και ελάχιστο δείγμα σεβασμού στην αλήθεια.

Θέμα μου, επ' ουδενί, δεν αποτελεί η προσωπική προβολή, αλλά μονάχα η αποκατάσταση της πραγματικότητας, μαζί φυσικά με το πολύ μεγάλο «ευχαριστώ» μου, στον ευεργέτη της Τριφυλίας και φίλο, κ.Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο, ο οποίος όταν και όποτε του το ζητήσω, είναι πάντα δίπλα μου, για να στηρίξει το έργο της Δημοτικής Αρχής, τον τόπο μας και τους ανθρώπους του».

Κ.Μπ.