Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας: Αποδοχή απόφασης για δίκτυα λυμάτων Γαργαλιάνων

Τη αποδοχή της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Τριφυλίας για την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης «Δίκτυα αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων» ενέκρινε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας.

Όπως τονίζεται στη σχετική απόφασης της ΔΕΥΑΤ «Αποδέχεται, από την πλευρά της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας ως κυρίου της πράξης, την ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης «Δίκτυα αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων», με κωδικό ΟΠΣ 6053446, στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021–2027», σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση ένταξης και το Παράρτημα Ι αυτής. Δικαιούχος της πράξης παραμένει ο Δήμος Τριφυλίας.

Αποδέχεται τις υποχρεώσεις που αποδίδει η απόφαση ένταξης στη Δ.Ε.Υ.Α.Τ. ως κύριο της πράξης και ειδικότερα την κάλυψη, με ιδίους πόρους, της μη επιλέξιμης δαπάνης ΦΠΑ της πράξης και τη διασφάλιση της πλήρους και άρτιας λειτουργίας των υποδομών μετά την ολοκλήρωσή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αναθέτει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. να συνεργαστούν με τον Δήμο Τριφυλίας για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των ειδικών όρων της απόφασης ένταξης που αφορούν την επιχείρηση, ιδίως ως προς τη διαπίστωση της διαχειριστικής επάρκειάς της ως παρόχου υπηρεσιών ύδατος, την τεκμηρίωση της λειτουργικότητας των υποδομών και τον σχεδιασμό της σταδιακής σύνδεσης των ιδιοκτησιών με το δίκτυο αποχέτευσης».

Κ.Μπ.