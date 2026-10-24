Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για τους 7 πρώτους ΣΜΑ

Επιτέλους, εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για τους 7 πρώτους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, μεταξύ των οποίων και ο κλειστός διαδημοτικός Καλαμάτας και Μεσσήνης.

Αυτό ανακοίνωσε ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, χθες το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Υπενθύμισε ότι έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο και παρατήρησε πως έναν χρόνο και ένα μήνα μετά ήρθε η ανανέωση της χρηματοδότησης από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Παπαθανάση.

Ο δήμαρχος παρατήρησε ότι μπορεί να ξεκινήσει ο κλειστός διαδημοτικός ΣΜΑ κοντά στον Βιολογικό Καθαρισμό της Καλαμάτας, εκτιμώντας πως θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες στον Τομέα Καθαριότητας, τα απορριμματοφόρα δεν θα πηγαίνουν στην Καλλιρρόη, αλλά στην Καλαμάτα, θα κάνουν περισσότερα δρομολόγια και θα είναι λιγότερες οι φθορές και οι ζημιές.

Ακόμα, ο κ. Αθανασόπουλος: Πληροφόρησε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου ωριμάζει τις μελέτες για Ψηφιακό Μουσείο – Διαδραστικό Κέντρο στο προαύλιο του Δημαρχείου. Είπε ότι “θα είναι πολιτιστικό κέντρο, σημείο αναφοράς μεσσηνιακής εμβέλειας. Θα ενισχύσει την πολιτιστική μας δραστηριότητα. Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη”

Ενημέρωσε ότι εγκρίθηκε η κατασκευή αποδυτηρίων τένις στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Νικολάου, προϋπολογισμού 920.000 ευρώ. Είπε ότι η χρηματοδότηση είναι από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, γι’ αυτό και ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό. Μίλησε για σύγχρονα αποδυτήρια κι εκτίμησε ότι “θα ενισχύσει τον αθλητικό τουρισμό, θα οργανώνονται διεθνείς αγώνες”.

Γ.Σ.