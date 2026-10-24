Αίτημα αναθεώρησης της χρήσης του γηπέδου των Γαργαλιάνων

Την επανεξέταση και αναθεώρηση του ισχύοντος προγράμματος χρήσης του Δημοτικού Γηπέδου Γαργαλιάνων από το κοινό, ζητά με ομόφωνη απόφαση του το Συμβούλιο της ΔΚ Γαργαλιάνων από την Επιτροπή Αθλητισμού του Δήμου Τριφυλίας.

Με στόχο, όπως τονίζεται, τη διεύρυνση των ημερών και των ωρών πρόσβασης των δημοτών και τη διασφάλιση της δυνατότητάς τους να αθλούνται σε καθημερινή βάση.

Επίσης προτείνει η χρήση του γηπέδου από τους δημότες να επιτρέπεται καθημερινά, κατά τις ώρες που δεν πραγματοποιούνται προπονήσεις και αγώνες της τοπικής ομάδας και των τμημάτων υποδομής της, ώστε να εξυπηρετούνται τόσο οι ανάγκες της ομάδας όσο και οι ανάγκες άθλησης των πολιτών. Επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πρόγραμμα, το οποίο προβλέπει πρόσβαση τέσσερις φορές την εβδομάδα, από τις 19:00 έως τις 22:00, δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες των δημοτών και καθίσταται ιδιαίτερα δυσλειτουργικό κατά τους χειμερινούς μήνες. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η αναμόρφωσή του, ώστε να παρέχονται ουσιαστικές δυνατότητες άθλησης σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες.

Ακόμη τονίζει ότι οι αναφορές σε ενδεχόμενες φθορές του αγωνιστικού χώρου ή στην έλλειψη κατάλληλου αθλητικού εξοπλισμού δεν συνιστούν από μόνες τους επαρκή και πειστική δικαιολογία για τον περιορισμό της πρόσβασης των δημοτών. Τυχόν σχετικά ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται με σαφείς κανόνες λειτουργίας και κατάλληλα μέτρα προστασίας, χωρίς να οδηγούν στον ουσιαστικό αποκλεισμό των πολιτών από τη δημοτική αθλητική εγκατάσταση. Υπογραμμίζει ότι το Δημοτικό Γήπεδο Γαργαλιάνων αποτελεί υποδομή που οφείλει να εξυπηρετεί το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και όχι αποκλειστικά την τοπική ομάδα. Η λειτουργία του πρέπει να διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση των δημοτών, ανεξαρτήτως ηλικίας, με παράλληλο σεβασμό στις αγωνιστικές και προπονητικές ανάγκες της ομάδας και των τμημάτων υποδομής της.

Ζητά την άμεση εξέταση του αιτήματος από την αρμόδια Επιτροπή Αθλητισμού, την αναθεώρηση του προγράμματος σε κατεύθυνση διευρυμένης πρόσβασης του κοινού και την ενημέρωση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων σχετικά με τις αποφάσεις και τις ενέργειες που θα δρομολογηθούν.

Κ.Μπ.