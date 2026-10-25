Στο τραπέζι τα σημαντικά ζητήματα της Μεσσήνης στη συνάντηση Αθανασόπουλου με τον Εμπορικό Σύλλογο

Στη συνάντηση εξετάστηκε η πορεία αιτημάτων που έχει υποβάλει ο Σύλλογος στη δημοτική αρχή, ενώ παρουσιάστηκαν οι σχεδιασμοί του Δήμου για παρεμβάσεις που αφορούν την εμπορική δραστηριότητα και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε, οι μελέτες για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας, του Δημοτικού Πάρκου και του αμφιθεάτρου βρίσκονται σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν στις αρχές του 2027. Στη συνέχεια θα αναζητηθεί χρηματοδότηση για την υλοποίηση των έργων.

Για την αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου συζητήθηκαν η ενίσχυση της αστυνόμευσης, η αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης και η προοπτική πεζοδρόμησης και ανάπλασης της οδού 28ης Οκτωβρίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης. Η δημοτική αρχή ενημέρωσε τους εκπροσώπους του Συλλόγου για την εξεύρεση δύο πρόσθετων ακινήτων περιμετρικά του εμπορικού κέντρου. Παράλληλα, παρουσίασε τον σχεδιασμό αξιοποίησης του οικοδομικού τετραγώνου 157, στην είσοδο της πόλης επί της οδού Σταύρου Τσούση, όπου προβλέπονται νέες θέσεις στάθμευσης, διάνοιξη της οδού Αναγνωσταρά και δημιουργία χώρων πρασίνου.

Στο θέμα της λαϊκής αγοράς αγροτικών προϊόντων, η δημοτική αρχή αναγνώρισε την ανάγκη αναδιοργάνωσης και βελτίωσης της λειτουργίας της. Εξετάζεται η πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου για επαναφορά της στο ιστορικό εμπορικό κέντρο, καθώς και εναλλακτικές λύσεις, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Για την ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου, έγινε ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο της μελέτης κατασκευής γέφυρας στον ποταμό Πάμισο και τις μελέτες της Β΄ κατοικίας Μπούκας.

Θετική ήταν επίσης η αντιμετώπιση της πρότασης του Συλλόγου για την αξιοποίηση του αλσυλλίου της Μπούκας με τη δημιουργία οργανωμένου κάμπινγκ, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκδηλωθεί σχετικό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Στον τομέα της τουριστικής προβολής, ο δήμαρχος παρουσίασε το ανανεωμένο τουριστικό φυλλάδιο του Δήμου και ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόταση για τη δημιουργία ψηφιακού τουριστικού οδηγού της Μεσσήνης.

Τέλος, συζητήθηκε ο χριστουγεννιάτικος στολισμός της πόλης. Παρουσία του αρμόδιου αντιδημάρχου Λεωνίδα Χριστοφιλόπουλου, έγινε ενημέρωση για την προμήθεια νέου εορταστικού εξοπλισμού και την ενίσχυση του φετινού στολισμού σε ολόκληρο το εμπορικό κέντρο.

Ο Εμπορικός και Επιχειρηματικός Σύλλογος Μεσσήνης εκφράζει την ικανοποίησή του για το κλίμα συνεργασίας και την ενημέρωση που έλαβε, επισημαίνοντας ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη των ζητημάτων και να καταθέτει προτάσεις για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της λειτουργίας της πόλης.