Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης: Διαφωνία Αθανασόπουλου με Γιάνναρη για το κτήριο Τσερπέ

“Κατά τη διάρκεια καθαρισμού κατέρρευσε ο ένας και μισός τοίχος που είχε απομείνει”, από το κτήριο Τσερπέ που ήταν χαρακτηρισμένο ως μνημείο.

Αυτό ισχυρίστηκε ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, απαντώντας στο θέμα που είχε θέσει η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σοφία Γιάνναρη για το κτήριο – μνημείο Τσερπέ που κατεδαφίστηκε, στη συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής στο Δημοτικό Συμβούλιο, την περασμένη Παρασκευή.

Η Σ. Γιάνναρη, μεταξύ άλλων, ρώτησε με ποια απόφαση και ποιες εγκρίσεις πραγματοποιήθηκε η κατεδάφιση του κτηρίου Τσερπέ, αν είχε εγκριθεί πράξη αποχαρακτηρισμού και τι απέγιναν τα αρχιτεκτονικά στοιχεία και τα υλικά κατεδάφισης της οικίας.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι “ενεργήσαμε να καθαρίσουμε τον χώρο, που είχε περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου”. Ανέφερε πως από το κτήριο έβγαιναν τρωκτικά, αρουραίους, ποντίκια και φίδια και υπενθύμισε ότι η Μεσσήνη βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οπότε μπορούσε να γίνει παρέμβαση.

“Ο ένας και μισός τοίχος που είχε απομείνει, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του καθαρισμού”, υποστήριξε ο κ. Αθανασόπουλος και ανάμεσα στα άλλα, πρόσθεσε: “Ηταν παραμελημένο το κτήριο, ο ιδιοκτήτης δεν είχε κάνει καμία ενέργεια διάσωσης και προστασίας των ανθρώπων. Τοποθετούσαμε προστατευτικά πλέγματα. Από πτώση υλικού είχε χτυπήσει μικρό παιδί. Προστάτευσα τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Δεν υπήρχαν αδειοδοτήσεις. Εγινε έκτακτα, πήγαμε να καθαρίσουμε, όχι να κατεδαφίσουμε. Μετά την κατεδάφιση – άρση επικινδυνότητας το 2022 έγινε εισαγγελική έρευνα και η υπόθεση κατέληξε στο αρχείο. Δεν βάζουμε στη ζυγαριά τη δημόσια υγεία και ασφάλεια”.

Στη δευτερολογία της η κ. Γιάνναρη είπε ότι “4 χαρακτηρισμένα κτήρια – μνημεία είχε η Μεσσήνη. Ενα τέτοιο κτήριο δεν μπορούμε να το κατεδαφίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν κάνατε άρση επικινδυνότητας, το κατεδαφίσατε”.

Στην απάντησή του ο δήμαρχος ανέφερε ότι “αν ένα παιδί σκοτωνόταν, όπως έγινε στη Σάμο, ποια θα ήταν η θέση η δική μου; Θα είχατε έρθει χαρούμενη, γελώντας και θα με καταδικάζατε”.

Επέμεινε ότι “κατά τη διάρκεια καθαρισμού κατέρρευσε” και δήλωσε “δεν θα παίξω κορώνα – γράμματα τη δημόσια υγεία”.

Ο λόγος δόθηκε και στο ακροατήριο. Ενας δημότης (εκτός μικροφώνου) είπε ότι ξεβρώμισε ο τόπος κι έδωσε συγχαρητήρια στον δήμαρχο. Και ο πρόεδρος της Κοινότητας Μαυρομματίου Παμίσου Κυριάκος Πατρινιός επιβεβαίωσε την επικινδυνότητα του κτηρίου, λέγοντας ότι είχαν πέσει κεραμίδια και πως μόνο θετικά σχόλια ακούγονται για τον καθαρισμό – κατεδάφιση.

Γ.Σ.