Μεσσήνη: Ο Αθανασόπουλος για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης»

“Ο Δήμος Μεσσήνης δεν είχε καμία εμπλοκή ούτε με τον διαγωνισμό ούτε με την ανάθεση για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης». Τον διαγωνισμό τον έκανε ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου”.

Αυτό απάντησε ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος, στο θέμα και τις ερωτήσεις που κατέθεσε ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Θεοδωρακόπουλος, στο Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση λογοδοσίας, την περασμένη Παρασκευή, για το σοβαρό θέμα που ερευνά η Ευρωπαία εισαγγελέας.

Ο Κ. Θεοδωρακόπουλος επισήμανε ότι “το κάθε «σπιτάκι ανακύκλωσης» κόστισε 380.000 ευρώ, ενώ η τιμή του στην αγορά ήταν 60.000 ευρώ Η διαφορά για τα δύο «σπιτάκια» στη Μεσσήνη είναι 600.000 ευρώ”. Παρατήρησε, ακόμα, πως “συνολικά έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 15 εκ. ευρώ”, ρώτησε ποιος θα τα πληρώσει και ανέφερε ότι “είναι άδικο να μετακυληθούν στους δημότες”.

Ο δήμαρχος Γ. Αθανασόπουλος απάντησε ότι “εμείς δεν είχαμε καμία εμπλοκή ούτε με τον διαγωνισμό ούτε με την ανάθεση. Τον διαγωνισμό τον έκανε ο ΦΟΔΣΑ” και προέτρεψε τον ερωτώντα σύμβουλο “αφήστε την Ευρωπαία Εισαγγελέα να κάνει τη δουλειά της”.

Είπε, επίσης, ότι “τα πρόστιμα έχουν παγώσει” και πρόσθεσε: “Ρωτήθηκα από τον πρώην πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ, αν θέλω να βάλω δύο «σπιτάκια». Τα «σπιτάκια» αυτά προσέφεραν στην τοπική κοινωνία”.

Γ.Σ.