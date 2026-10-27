Καλαμάτα: Ριζική παρέμβαση προβλέπει το Master Plan για τα «Βραχάκια» - Οι εκκρεμότητες γύρω από την περιοχή

Την καθαίρεση του υφιστάμενου υπήνεμου μώλου, στα γνωστά «Βραχάκια» της Καλαμάτας, και την κατασκευή νέου, συνολικού μήκους περίπου 400 μέτρων, προβλέπει ο σχεδιασμός για το λιμάνι της πόλης, όπως αποτυπώνεται στη μελέτη επικαιροποίησης του Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan), επί του Β΄ Σταδίου που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας.

Πρόκειται για ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σημεία του παραλιακού μετώπου της Καλαμάτας, το οποίο αποτελεί αγαπημένο τόπο περιπάτου και αναψυχής.

Η ανάγκη ριζικής παρέμβασης αποτυπώνεται και στην τεχνική μελέτη που συνοδεύει το Master Plan του λιμένα Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα, στην ενότητα που αφορά τον υπήνεμο μώλο, επισημαίνεται ότι η υφιστάμενη κατασκευή παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα, τόσο λειτουργικά όσο και ως προς την ευστάθειά της. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η καθαίρεση του μώλου σε όλο το μήκος του, καθώς και του αποσπασμένου ακρομωλίου, του χαρακτηριστικού «τετραγώνου» που βρίσκεται στην απόληξή του.

Στη θέση του προβλέπεται η κατασκευή νέου υπήνεμου μώλου, ο οποίος θα ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τη σημερινή χάραξη, με συνολικό μήκος περίπου 400 μέτρων.

Ο νέος μώλος θα αποτελείται από δύο τμήματα, μήκους περίπου 224 και 176 μέτρων αντίστοιχα, ενώ στην απόληξή του θα διαμορφωθεί νέο, διαπλατυσμένο ακρομώλιο, αντικαθιστώντας το υφιστάμενο «τετράγωνο».

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, το ωφέλιμο βάθος θα είναι 3,50 μέτρα στο πρώτο τμήμα και 5 μέτρα στο δεύτερο, ενώ ο σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη την ανάγκη προστασίας της λιμενολεκάνης από τους κυματισμούς που προέρχονται από νοτιοανατολικές, νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις.

ΕΝΑ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Πέρα από τον λιμενικό του χαρακτήρα, ο συγκεκριμένος μώλος έχει αποκτήσει εδώ και δεκαετίες ιδιαίτερη θέση στην καθημερινότητα ντόπιων και επισκεπτών.

Τα «Βραχάκια» αποτελούν σημείο αναφοράς, με την κίνηση να αυξάνεται αισθητά το καλοκαίρι, κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες, παρότι δεν υπάρχει φωτισμός.

Η μεγάλη επισκεψιμότητα, σε συνδυασμό με τη σημερινή κατάσταση των υποδομών, καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό το ζήτημα της ασφάλειας των πολιτών. Ξεχωριστό πρόβλημα δε, αποτελεί η κατάσταση της σκάλας πρόσβασης, η οποία εμφανίζει συχνά φθορές και χρήζει ελέγχου και αποκατάστασης.

Παράλληλα, προβληματισμό προκαλεί κατά διαστήματα και η κατάσταση της σκάλας που οδηγεί προς τα δεξιά, στην μικρή παραλία, έχοντας απασχολήσει παλιότερα την επικαιρότητα. Ειδικότερα, στο παρελθόν είχε σημειωθεί σοβαρός τραυματισμός γυναίκας, ο οποίος είχε συνδεθεί με κακοτεχνία στο συγκεκριμένο σημείο, αναδεικνύοντας τους κινδύνους για όσους χρησιμοποιούν την πρόσβαση προς την ακτή.

ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΤΩΠΑ

Ακόμα, ανοιχτά παραμένουν και άλλα ζητήματα που αφορούν τον ευρύτερο χώρο γύρω από τα «Βραχάκια». Συγκεκριμένα, μένει να αποσαφηνιστεί τι μέλλει γενέσθαι με το χώρο της πρώην ταβέρνας «Κοιλάκος», αλλά και με τον χώρο στην περιοχή της παλιάς «Ψαροπούλας» και προς τα αριστερά της, όπου έκταση που χρησιμοποιούνταν ως χώρος στάθμευσης ξενοδοχείου έχει περιέλθει πλέον στο Δημόσιο. Πρόκειται για σημεία που συνδέονται άμεσα με την εικόνα και τη λειτουργία του παραλιακού μετώπου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ξεκαθαρίσει ο τρόπος με τον οποίο θα αξιοποιηθούν ή θα ενταχθούν σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό ανάπλασης της περιοχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ολοκλήρωση του υπήνεμου μώλου περιλαμβανόταν ήδη στο προηγούμενο εγκεκριμένο Προγραμματικό Σχέδιο του λιμένα, με αναφορά σε συνολικό μήκος 416 μέτρων. Η επικαιροποιημένη μελέτη επαναφέρει τον σχεδιασμό, ενώ η υποστηρικτική τεχνική έκθεση περιγράφει αναλυτικά την προτεινόμενη καθαίρεση και ανακατασκευή.

Η θετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της εισήγησης για το Β΄ Στάδιο αποτελεί ένα βήμα στη διαδικασία του σχεδιασμού, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι έχει καθοριστεί χρονοδιάγραμμα έναρξης των εργασιών.

Το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου, αλλά και στο κατά πόσο η νέα κατασκευή θα διατηρήσει τον χαρακτήρα του μώλου στα «Βραχάκια».