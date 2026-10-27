Η Καλαμάτα διεκδικεί τον τίτλο της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2027

Τον τίτλο της «Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2027» διεκδικεί ο Δήμος Καλαμάτας, με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων που φιλοδοξεί να ενισχύσει τη συμμετοχή των νέων στα κοινά, να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες εκπαίδευσης και δημιουργίας και να αναδείξει την πόλη σε σημείο αναφοράς για τη νεολαία.

Το θέμα έρχεται προς συζήτηση στη σημερινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την υποβολή της υποψηφιότητας. Η τελική έγκριση συμμετοχής θα πρέπει να δοθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30 Οκτωβρίου.

Η πρόταση του Δήμου Καλαμάτας περιλαμβάνει 36 δράσεις, κατανεμημένες σε έξι θεματικούς άξονες, οι οποίες σχεδιάζεται να υλοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του 2027. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 167.000 ευρώ, ενώ ο Δήμος προτίθεται να διαθέσει έως 37.000 ευρώ από ίδιους πόρους, εφόσον αναλάβει τον τίτλο.

Παράλληλα, ο θεσμός προβλέπει τη δυνατότητα επιχορήγησης έως 80.000 ευρώ για τον δήμο που θα αναδειχθεί Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας. Στο χρηματοδοτικό σχέδιο περιλαμβάνονται επίσης 35.000 ευρώ που έχουν ήδη εξασφαλιστεί μέσω του Youth Climate Action Fund, καθώς και η δυνατότητα αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, συνεργασιών και χορηγιών.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στο επίκεντρο του προτεινόμενου προγράμματος βρίσκονται η ενεργός συμμετοχή των νέων στη λήψη αποφάσεων, η κλιματική δράση, η κοινωνική συμπερίληψη, ο πολιτισμός, οι ευρωπαϊκές συνεργασίες και η επαγγελματική ανάπτυξη.

Μεταξύ των δράσεων ξεχωρίζει το τετραήμερο Κλιματικό Φεστιβάλ Νεολαίας, που προγραμματίζεται για τις 22 έως 25 Απριλίου 2027, καθώς και πρωτοβουλίες για την προστασία των παραλιών και του Ταϋγέτου, την ανακύκλωση και την πράσινη επιχειρηματικότητα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη νεανικά φεστιβάλ, μουσικές εκδηλώσεις, εργαστήρια κινηματογράφου και θεάτρου, αθλητικές διοργανώσεις, δράσεις για άτομα με αναπηρία, προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού και επιχειρηματικότητας, αλλά και συναντήσεις νέων από διαφορετικές περιοχές της χώρας και της Ευρώπης. Ιδιαίτερη θέση έχει το Kalamata Youth Forum 2027, που προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο, με στόχο τη συνάντηση Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας από όλη την Ελλάδα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 50 ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Σύμφωνα με την εισήγηση, στην προετοιμασία της υποψηφιότητας έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 50 συμμετοχές, υποστηρίξεις και εκπροσωπήσεις φορέων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, η WWF Ελλάς, το Χαμόγελο του Παιδιού, εκπαιδευτικοί και πολιτιστικοί οργανισμοί, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας και φορείς κοινωνικής φροντίδας και εθελοντισμού.

Σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό προβλέπεται να διαδραματίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Καλαμάτας, το οποίο έχει θεσμοθετηθεί από το 2024 και αποτελεί βασικό μηχανισμό διαλόγου ανάμεσα στους νέους και τη δημοτική αρχή.

Η υποψηφιότητα συνδέεται επίσης με τη γενικότερη στρατηγική της Καλαμάτας για την κλιματική ουδετερότητα και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Η διεκδίκηση του τίτλου αποτελεί, σύμφωνα με τη δημοτική εισήγηση, ευκαιρία για την οργάνωση μιας πιο συστηματικής πολιτικής για τη νεολαία, με στόχο οι νέοι να αποκτήσουν ενεργότερο ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της πόλης.