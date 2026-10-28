Παιδικός σταθμός στα Αρφαρά και παιδική χαρά στη Θουρία - Παρεμβάσεις ύψους 490.000 ευρώ από το Δήμο Καλαμάτας

Πρόκειται για τη δημιουργία νέου παιδικού σταθμού στην Κοινότητα Αρφαρών και την αναβάθμιση της παιδικής χαράς στη Θουρία, με τις σχετικές μελέτες να εγκρίνονται προχθές από τη Δημοτική Επιτροπή, ανοίγοντας τον δρόμο για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος LEADER.

Ειδικότερα, η πρώτη παρέμβαση αφορά τη διαμόρφωση υφιστάμενου ισόγειου κτιρίου στην Κοινότητα Αρφαρών, προκειμένου να λειτουργήσει ως παιδικός σταθμός δυναμικότητας 15 νηπίων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 310.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και προβλέπει την κατάλληλη διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων, την αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τη δημιουργία ασφαλούς και λειτουργικού περιβάλλοντος για τη φιλοξενία παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσβασιμότητα, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την τήρηση των σύγχρονων προδιαγραφών ασφάλειας και υγιεινής. Παράλληλα, προβλέπεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, με κατάλληλες υποδομές για την υπαίθρια δραστηριότητα των παιδιών. Η δημιουργία της νέας δομής αναμένεται να συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών προσχολικής αγωγής στην ευρύτερη περιοχή των Αρφαρών, προσφέροντας πρόσθετη στήριξη στις οικογένειες.

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά την αναβάθμιση της υφιστάμενης παιδικής χαράς στην Κοινότητα Θουρίας, με προϋπολογισμό 180.382,80 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού παιχνιδιού, την τοποθέτηση πιστοποιημένων δαπέδων ασφαλείας και την υλοποίηση εργασιών διαμόρφωσης και βελτίωσης του χώρου.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται σύγχρονα όργανα παιχνιδιού για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, εξοπλισμός κατάλληλος και για παιδιά με αναπηρία, καθώς και παρεμβάσεις που αφορούν την προσβασιμότητα, τον φωτισμό, την περίφραξη και τον αστικό εξοπλισμό. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ανανεωμένου, ασφαλούς και φιλικού χώρου αναψυχής, που θα ενθαρρύνει το παιχνίδι, την κοινωνικοποίηση και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών.

Και οι δύο παρεμβάσεις σχεδιάζεται να υποβληθούν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος LEADER για πράξεις δημόσιου χαρακτήρα, με στόχο την αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων για την αναβάθμιση των δημοτικών υποδομών.

Με τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, ο Δήμος Καλαμάτας επιδιώκει να ενισχύσει τις κοινωνικές υποδομές και να βελτιώσει την καθημερινότητα των οικογενειών στις τοπικές κοινότητες, δίνοντας έμφαση τόσο στην προσχολική αγωγή όσο και στη δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών χώρων παιχνιδιού. O δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, ανέφερε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER προετοιμάζεται και παρέμβαση ανάπλασης στην πλατεία της Κοινότητας Άριος. Επιπλέον, γνωστοποίησε ότι το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου αναμένεται να εισηγηθεί την προμήθεια drone, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των μέσων και των δυνατοτήτων της Πολιτικής Προστασίας.

T.Αν.