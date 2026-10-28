Θετική απόφαση για το Παλαί ντε Σπορ στη χθεσινή Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας

Με προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με χρηματοδότηση 20 εκ. ευρώ από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, προωθείται η κατασκευή του Περιφερειακού Αθλητικού Κέντρου Καλαμάτας, του πολυπόθητου εδώ και πολλά χρόνια Παλαί ντε Σπορ, στα Παλιάμπελα.

Το Αθλητικό Κέντρο θα περιλαμβάνει κυρίως Κλειστό γυμναστήριο 3.500 θεατών, Κλειστό κολυμβητήριο 300 θεατών, γήπεδα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης και πάντελ.

Ειδικότερα, θετική απόφαση για την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου “Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο Καλαμάτας” έλαβε την Τρίτη η Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας.

Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 20 εκ. ευρώ, το οποίο σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στα Παλιάμπελα της Δυτικής Συνοικίας Καλαμάτας, σε έκταση 45 στρεμμάτων. Στόχος, όπως επισημάνθηκε, είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, ενιαίου συγκροτήματος αθλητικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της Καλαμάτας και της ευρύτερης Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις αθλητικές υποδομές της περιοχής, προσφέροντας δυνατότητες προπόνησης, μαζικής άθλησης και διεξαγωγής αγώνων, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει μια εκτεταμένη παρέμβαση αναβάθμισης του δημόσιου χώρου στη Δυτική Καλαμάτα.

Σύμφωνα με την εισήγηση του αντιδημάρχου Βασίλη Παπαευσταθίου, με βάση τον σχεδιασμό το Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο θα περιλαμβάνει: Κλειστό γυμναστήριο 3.500 θεατών, με υπόγειο χώρο στάθμευσης 200 θέσεων. Κλειστό κολυμβητήριο 300 θεατών. Γήπεδα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης και padel. Περιμετρική διαδρομή τρεξίματος. Παιδική χαρά και χώρους αναψυχής. Εκτεταμένους χώρους πρασίνου, πεζοδρόμους και υπαίθριους χώρους συνάντησης και δραστηριοτήτων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η περιβαλλοντική και πολεοδομική διάσταση της παρέμβασης. Περίπου 30 στρέμματα θα διαμορφωθούν σε ελεύθερους χώρους πρασίνου, πεζοδρόμους και υπαίθριους χώρους αναψυχής, προσφέροντας στους κατοίκους της Δυτικής Συνοικίας έναν νέο χώρο άθλησης, περιπάτου και κοινωνικής δραστηριότητας, με παράλληλη συμβολή στη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής.

Τα κτήρια προβλέπεται να σχεδιαστούν με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση, αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φυτεμένα δώματα και βιοκλιματικές διαμορφώσεις. Παράλληλα, προβλέπεται η πλήρης προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους χώρους του συγκροτήματος.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Με βάση το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνει τον ρόλο του φορέα υλοποίησης του έργου, με αρμοδιότητες που αφορούν την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης, την ωρίμανση, τη δημοπράτηση, την εκτέλεση και την παραλαβή του.

Ο Δήμος Καλαμάτας, ως κύριος του ακινήτου, παραχωρεί τη χρήση του για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, διατηρώντας την κυριότητά του. Μετά την ολοκλήρωση και παράδοση των εγκαταστάσεων, ο Δήμος θα αναλάβει τη λειτουργία και τη συντήρησή τους, διασφαλίζοντας τη μακροχρόνιααξιοποίησή τους προς όφελος των πολιτών.

Η προβλεπόμενη χρηματοδότηση ανέρχεται σε 20 εκ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και προτείνεται να καλυφθεί μέσω του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, με αναπτυξιακό δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το οποίο αποπληρώνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Η οριστική χρηματοδότηση και η υλοποίηση του έργου προϋποθέτουν την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και την ένταξή του στο σχετικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ

Εκφράζοντας ανησυχίες για το θέμα της έκτασης, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης ανέφερε ότι ο δημοτικός χώρος στα Παλιάμπελα διευρύνθηκε με απαλλοτριώσεις το 1968, αλλά οι ιδιοκτήτες γης αποζημιώθηκαν με την πρωτόδικη τιμή, ενώ στο Εφετείο η τιμή αυξήθηκε κατά 40%. Είπε ότι “δεν επιλύθηκε το αγκάθι. Ιδιοκτήτες νέμονται τις ιδιοκτησίες εκεί, χωρίς παρεμπόδιση” κι εκτίμησε πως θα πρέπει να καταβληθεί αποζημίωση σε χρήμα ή σε γη.

“Θα απεμπολίσουν το δικαίωμα της αποζημίωσης και δεν θα εμποδίσουν το έργο;”, ρώτησε σχετικά.

Ο Β. Τζαμουράνης αναφέρθηκε στο χρησιδάνειο με την ΠΑΕ Καλαμάτα για το προπονητήριο και ρώτησε αν αυτό διατηρείται ή θα γκρεμιστεί.

Ρώτησε, ακόμα, αν το “Αντώνης Τρίτσης” που βαίνει στο τέλος του, έχει χρήματα και αν φθάνει η νομική δέσμευση των 18 μηνών για την αξιολόγηση των μελετών, για την επιλογή και την υπογραφή με τον ανάδοχο.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος απάντησε ότι “το «Αντώνης Τρίτσης» είναι ενεργό και όταν εξαντληθούν τα χρήματα θα σταματήσει. Είναι το καλύτερο αναπτυξιακό εργαλείο τα τελευταία χρόνια. Χρήματα υπάρχουν και γι’ αυτό το αθλητικό κέντρο, μέσα από τις αστικές αναπλάσεις. Και αυτό γιατί μεταφέρθηκαν έργα στο ΕΣΠΑ”.

Ο δήμαρχος δήλωσε ότι αισθάνεται πάρα πολύ όμορφα. “Τα έχω ακούσει από μικρό παιδί, έχω παίξει και μπάλα εκεί, εκεί κοντά μένω”, είπε και σημείωσε: “Το έργο θα απογειώσει τη Δυτική Καλαμάτα. Ανάλογο έργο να έχουμε και στην ανατολική πόλη. Ηταν από τις κεντρικές μας διεκδικήσεις”.

Απαντώντας στις ανησυχίες του Β. Τζαμουράνη, όσον αφορά τις όποιες αποζημιώσεις, ο κ. Βασιλόπουλος είπε ότι “δεν υπάρχει τρόπος να τις καταβάλει ο Δήμος, καθώς έχουν περάσει πάνω από 40 χρόνια. Μπορούν να κινηθούν νομικά, μόνο δικαστικά”.

Στη συνέχεια, ο Β. Τζαμουράνης δήλωσε χαρούμενος για την προώθηση του μεγάλου αθλητικού κέντρου. Παρατήρησε, ωστόσο, ότι δεν είναι και πολύ αισιόδοξος, καθώς αποτελούσε πάγιο αίτημα από τη δεκαετία του 1980.

Τέλος, ενημέρωσε ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτεί και υπόγεια πάρκινγκ και προέτρεψε τον δήμαρχο “να προχωρήσετε σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει μελέτη και αδειοδοτημένη κάτω από την Αριστομένους”.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος ανέφερε σε δήλωσή του: “Το Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο Καλαμάτας, το μεγάλο αθλητικό συγκρότημα στα Παλιάμπελα, είναι ένα όραμα πολλών ετών για την πόλη μας, που πλέον προχωρά σε ένα σημαντικό επόμενο βήμα.

Η δημιουργία του αποτελούσε βασική προεκλογική μας δέσμευση και προτεραιότητα του σχεδιασμού μας και μια σημαντική διεκδίκηση για την Καλαμάτα. Από την πρώτη στιγμή συνεργαστήκαμε με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, θέτοντας το έργο σε προτεραιότητα και προχωρώντας τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της δυνατότητας χρηματοδότησής του.

Θέλω να ευχαριστήσω τον περιφερειάρχη για τη συνεργασία. Η θετική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην κοινή μας προσπάθεια, ώστε να περάσουμε από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση.

Μιλάμε για ένα συγκρότημα σε έκταση περίπου 45 στρεμμάτων, με κλειστό γυμναστήριο 3.500 θέσεων, κλειστό κολυμβητήριο, γήπεδα για διαφορετικά αθλήματα, χώρους πρασίνου, παιδική χαρά και χώρους αναψυχής. Ένα έργο που θα δώσει νέες δυνατότητες στον αθλητισμό, στα σωματεία, στη νεολαία και σε όλους τους πολίτες.

Παράλληλα, θα αλλάξει την εικόνα και τις προοπτικές της Δυτικής Καλαμάτας, δημιουργώντας έναν μεγάλο, ανοιχτό χώρο άθλησης, πρασίνου και κοινωνικής δραστηριότητας.

Το επόμενο διάστημα απαιτείται στενή και αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, ώστε να προχωρήσουν τα επόμενα βήματα και να αξιοποιηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης. Στόχος μας είναι να κάνουμε πράξη ένα έργο που έχει ανάγκη η Καλαμάτα και που θα αποτελέσει σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές”.