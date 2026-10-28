Κοινότητες της Μεσσήνης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Την εκ νέου κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Δημοτικών Κοινοτήτων Λάμπαινας και Αρχαίας Μεσσήνης της Δημοτικής Ενότητας Ιθώμης και της Δημοτικής Κοινότητας Ελληνοεκκλησιάς της Δημοτικής Ενότητας Ανδρούσας του Δήμου Μεσσήνης, ενέκρινε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νικόλαος Παπαευσταθίου, με απόφασή του.

Καθώς, όπως επισημαίνει, “εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις), τα οποία εκδηλώθηκαν από στις 2 Απριλίου 2026 στις ανωτέρω περιοχές δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί”.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης και για 3 μήνες, ήτοι έως και 22 Ιανουαρίου 2027. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.