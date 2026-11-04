Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Κυπαρισσία και Κοινότητες της Τριφυλίας

Την παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Κυπαρισσίας, της Δ.Ε. Τριπύλας και 18 Κοινοτήτων του Δήμου Τριφυλίας για 6 μήνες, μέχρι και τις 5 Μαΐου 2027, ενέκρινε με απόφασή του ο γ.γ. Πολιτικής Προστασίας Νικόλαος Παπαευσταθίου.

Αναλυτικά, πρόκειται για τις Κοινότητες Μουριατάδας, Βρυσών, Μυρού και Ραχών της Δημοτικής Ενότητας Κυπαρισσίας, τις Κοινότητες Κοπανακίου, Αγριλιάς, Καμαρίου, Γλυκορριζίου, Κεφαλόβρυσου και Αρτικίου της Δημοτικής Ενότητας Αετού, των Κοινοτήτων Αγαλιανής, Βανάδας, Ελαίας, Καρυών, Πλατάνια και Σιδηροκάστρου της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνας και των Κοινοτήτων Χριστιανούπολης και Μάλης της Δημοτικής Ενότητας Φιλιατρών.

Και αυτό, όπως επισημαίνεται, “καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) τα οποία εκδηλώθηκαν στις 5 Φεβρουαρίου 2026 στις ανωτέρω περιοχές, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί”.

Σημειώνεται πως “η εν λόγω παράταση κήρυξης θα ισχύει από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης απόφασης και για 6 μήνες, ήτοι έως και 5 Μαΐου 2027. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας”.