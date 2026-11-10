Απομάκρυνση κατασκευών εν όψει της ανάπλασης της πλατείας Κυπαρισσίας

Στην απομάκρυνση των κατασκευών που υπάρχουν πάνω στην κεντρική πλατεία Κυπαρισσίας προχωρούσαν χθες με εντατικούς ρυθμούς οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται περιμετρικά της πλατείας.

Η απομάκρυνση γίνεται καθώς άμεσα αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της πόλης.

Ενώ ήδη εδώ και λίγες ημέρες είχαν ενημερωθεί από το Δήμο Τριφυλίας ότι πρέπει να απομακρύνουν κατασκευές και τραπεζοκαθίσματα όπου μεταξύ άλλων τονιζόταν πως: «Η πλήρης απομάκρυνση των ανωτέρω θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 10η Νοεμβρίου 2026.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ο χώρος θα πρέπει να έχει παραδοθεί εντελώς ελεύθερος και προσβάσιμος, ώστε να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση του αναδόχου και η άμεση έναρξη των εργασιών του έργου.

Επισημαίνεται ότι η τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας είναι αναγκαία για την ομαλή και εμπρόθεσμη υλοποίηση του έργου και για την αποφυγή καθυστερήσεων στην έναρξη των εργασιών.

Οι καταστηματάρχες παρακαλούνται να συνεργαστούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και τον ανάδοχο του έργου.

Ο Δήμος Τριφυλίας επιδιώκει την ομαλή υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την αναβάθμιση της Κεντρικής Πλατείας Κυπαρισσίας και ζητεί τη συνεργασία όλων των επαγγελματιών της περιοχής, ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις».

Κ.Μπ.