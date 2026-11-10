«Πρόβλημα ερμηνείας η δόμηση στη Μάνη» - Παρέμβαση του Δήμου για τα πολεοδομικά ζητήματα

“Η έκδοση των οικοδομικών αδειών στη Δυτική Μάνη πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένων Προεδρικών Διαταγμάτων, τα οποία ισχύουν σε ολόκληρη τη χώρα. Παρά τη σαφήνεια των σχετικών διατάξεων, το Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών Καλαμάτας, από το οποίο εξυπηρετείται ο Δήμος μας, φαίνεται να υιοθετεί διαφορετικές ερμηνείες σε τακτά χρονικά διαστήματα”.

Αυτά επισημαίνει η δημοτική αρχή Δυτικής Μάνης σε ανακοίνωσή της, με τις θέσεις της για τα σοβαρά πολεοδομικά ζητήματα της περιοχής.

Αναφέρει, ακόμα, ότι “η υφυπουργός Περιβάλλοντος Μαριλένα Σούκουλη δεσμεύτηκε να αποσαφηνίσει το τοπίο αναφορικά με την ακτίνα των 800 μέτρων στους στάσιμους οικισμούς”, καταδικάζει “απερίφραστα την απειλητική επιστολή που απευθύνθηκε στην προϊσταμένη της Πολεοδομίας” και καλεί “τις προϊστάμενες της Πολεοδομίας Καλαμάτας και της Αρχαιολογίας Μεσσηνίας να σεβαστούν τη νομοθεσία του κράτους και να προχωρούν στην έκδοση των οικοδομικών αδειών σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος”.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της η δημοτική αρχή Δυτικής Μάνης αναφέρει:

“Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ

Η έκδοση των οικοδομικών αδειών στη Δυτική Μάνη δεν διέπεται από κάποιο ιδιαίτερο ή ιδιόμορφο καθεστώς, όπως έχει δημοσιευθεί στον Τύπο.

Αντιθέτως, πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένων Προεδρικών Διαταγμάτων, τα οποία ισχύουν σε ολόκληρη τη χώρα.

Ειδικότερα, τα ζητήματα που αφορούν στη δόμηση στην περιοχή μας εντάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

Εκτός σχεδίου δόμηση

Το Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στην εκτός σχεδίου δόμηση εξακολουθεί να δημιουργεί ασάφεια σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να δώσει οριστική λύση στο ζήτημα. Η εκκρεμότητα αυτή έχει ως αποτέλεσμα να έχει ουσιαστικά παγώσει η οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή.

Εντός ορίων οικισμών δόμηση

Η ανέγερση κατοικιών εντός των οικισμών αφορά σε περιοχές των οποίων η πολεοδομική φυσιογνωμία διαμορφώθηκε πριν από το 1923, σε εποχές κατά τις οποίες οι ανάγκες μετακίνησης και πρόσβασης ήταν εντελώς διαφορετικές από τις σημερινές.

Τα στενά καλντερίμια, οι δρόμοι μικρού πλάτους και ο πυκνός οικιστικός ιστός αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της ταυτότητας των οικισμών μας. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά αυτά δημιουργούν σημαντικές δυσκολίες στη σύγχρονη λειτουργία τους, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρων και πυροσβεστικών οχημάτων. Ως εκ τούτου, προκύπτουν προβλήματα στην εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών των μόνιμων κατοίκων.

Δόμηση στους στάσιμους οικισμούς

Στην περίπτωση των στάσιμων οικισμών, οι διατάξεις του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος είναι σαφείς.

Ειδικότερα, σύμφωνα και με το έγγραφο της προέδρου του ΤΕΕ Πελοποννήσου Χαρίκλειας Τσιώλη, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος περί όρων δόμησης στους στάσιμους οικισμούς, δεν προβλέπεται απαίτηση ύπαρξης προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο.

Παρά τη σαφήνεια των σχετικών διατάξεων, το Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών Καλαμάτας, από το οποίο εξυπηρετείται ο Δήμος μας, φαίνεται να υιοθετεί διαφορετικές ερμηνείες σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ως αποτέλεσμα, ζητούνται διαφορετικά δικαιολογητικά από τους ιδιοκτήτες ακινήτων για την έκδοση οικοδομικών αδειών, γεγονός που δημιουργεί ασάφεια και ανασφάλεια τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στους ιδιώτες μηχανικούς.

ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Οι δήμαρχοι Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος και Δυτικής Μάνης Γιώργος Χιουρέας, ο βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας Μίλτος Χρυσομάλλης, καθώς και εκπρόσωποι φορέων, συναντήθηκαν με την υφυπουργό Περιβάλλοντος Μαριλένα Σούκουλη, προκειμένου να συζητήσουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Κατά τη συνάντηση, η υφυπουργός αναγνώρισε το δίκαιο αίτημα των δημάρχων και δεσμεύτηκε να αποσαφηνίσει το τοπίο αναφορικά με την ακτίνα των 800 μέτρων στους στάσιμους οικισμούς.

Λίγες ημέρες αργότερα, στο πλαίσιο του τακτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα, στελέχη της δημοτικής αρχής συναντήθηκαν εκ νέου με την υφυπουργό.

Ωστόσο, κατά τη νέα αυτή συνάντηση δεν υπήρξε κάποια νεότερη εξέλιξη ή συγκεκριμένη ενημέρωση για το μείζον αυτό ζήτημα που αφορά στην περιοχή μας.

Καλούμε τις προϊστάμενες της Πολεοδομίας Καλαμάτας και της Αρχαιολογίας Μεσσηνίας, οι οποίες εκφράζουν την προσωπική τους άποψη ότι η σημερινή οικοδομική δραστηριότητα οδηγεί στην καταστροφή της Μάνης και φέρονται να επιδιώκουν να αποτρέψουν μια τέτοια εξέλιξη, να σεβαστούν τη νομοθεσία του κράτους και να προχωρούν στην έκδοση των οικοδομικών αδειών σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος.

Εμείς είμαστε οι πρώτοι που επιθυμούμε το καλό του τόπου μας. Επιδιώκουμε την εφαρμογή κανόνων δόμησης που θα διασφαλίζουν την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό ανάγλυφο, την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και την ιδιαίτερη ταυτότητα της Μάνης.

Για εμάς, κάθε άνθρωπος που επιλέγει να χτίσει ένα σπίτι στα χωριά μας αποτελεί ευλογία για τον τόπο και όχι… κατάρα, όπως φαίνεται να αντιμετωπίζεται από ορισμένους.

Η ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΑΓΡΙΟΥ

Η δημοτική αρχή καταδικάζει απερίφραστα την απειλητική επιστολή που απευθύνθηκε στην προϊσταμένη της Πολεοδομίας, καθώς και κάθε μορφή απειλής, εκφοβισμού ή απόπειρας επηρεασμού δημοσίων λειτουργών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Τέτοιες ενέργειες είναι απολύτως ξένες προς τις αρχές και τις πρακτικές μας. Διαχρονικά υποστηρίζουμε τη νομιμότητα, τον θεσμικό διάλογο και την επίλυση των διαφορών μέσω επιχειρημάτων, όπως ακριβώς πράττουμε και στην προκειμένη περίπτωση.

Η συγκεκριμένη επιστολή ωστόσο, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, όχι μόνο ως προς την ταυτότητα του αποστολέα, αλλά και ως προς τα πραγματικά κίνητρα που τον οδήγησαν στην αποστολή της.

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ «ΠΛΑΣΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ»

Εξίσου σημαντικό είναι το ζήτημα των φερόμενων ως πλαστών οικοδομικών αδειών. Ο Δήμος Δυτικής Μάνης ήταν εκείνος που ανέδειξε πρώτος το συγκεκριμένο ζήτημα, όταν υπάλληλός του εντόπισε στο ανοιχτό πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες έγγραφο αναρτημένο ως συνημμένο

δικαιολογητικό για την έκδοση οικοδομικής άδειας, το οποίο φερόταν να έχει εκδοθεί από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Κατόπιν σχετικού ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο ήταν πλαστό.

Ο Δήμος προχώρησε άμεσα στην ενημέρωση του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και του Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). Σε ό,τι αφορά στις δημοσιεύσεις σχετικά με πλαστές οικοδομικές άδειες, ο Δήμος Δυτικής Μάνης συνεχίζει τους ελέγχους και μέχρι σήμερα, δεν έχει διαπιστώσει την ύπαρξη άλλου πλαστού εγγράφου που να αφορά στις υπηρεσίες του”.