Από την Καλαμάτα στο Ζάγκρεμπ: Ο Νάσος Μάκιος στο 18ο Συνέδριο Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στο 18ο Συνέδριο Βιώσιμης Ανάπτυξης (18th Sustainable Development Conference), που πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2026 στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, συμμετείχε ως προσκεκλημένος ομιλητής ο Νάσος Μάκιος, Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, ειδικός σε θέματα Κυκλικής Οικονομίας και μέλος της Ομάδας Mission του Δήμου Καλαμάτας.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Κροατικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (HR PSOR) και συγκέντρωσε εκπροσώπους ευρωπαϊκών θεσμών, κυβερνητικών φορέων, επιχειρήσεων και της επιστημονικής κοινότητας, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σχετικά με τις σύγχρονες προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και τις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Ο κ. Μάκιος συμμετείχε στη θεματική συζήτηση “PPWR, DPP and Circular Economy”, με αντικείμενο τον νέο ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις Συσκευασίες και τα Απόβλητα Συσκευασίας (PPWR), το Ψηφιακό Διαβατήριο Προϊόντος (Digital Product Passport - DPP) και την επικείμενη ευρωπαϊκή Πράξη για την Κυκλική Οικονομία (Circular Economy Act).

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης η κα. Marzia Scopelliti από τον ευρωπαϊκό οργανισμό EUROPEN, η κα. Viktoria Bogdanović από το Υπουργείο Οικονομίας της Κροατίας και η Δρ. Sanja Radović από το Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Πράσινης Μετάβασης της Κροατίας, ενώ τον συντονισμό είχε η Andreja Pavlović από την διαπιστευμένη εταιρεία περιβαλλοντικών συμβούλων Oikon.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Νάσος Μάκιος ανέδειξε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά τη μετάβαση από το παραδοσιακό γραμμικό μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης σε ένα κυκλικό οικονομικό μοντέλο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι η σημερινή αγορά εξακολουθεί να ευνοεί σε μεγάλο βαθμό τα συμβατικά, “γραμμικά” προϊόντα, ενώ οι κυκλικές εναλλακτικές συχνά δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν ως προς την τιμή, τη διαθεσιμότητα και την αποδοχή από τους καταναλωτές.

Ένα από τα βασικά μηνύματα της συζήτησης ήταν ότι η κυκλική οικονομία δεν πρέπει να ταυτίζεται αποκλειστικά με την ανακύκλωση. Η πραγματική μετάβαση προϋποθέτει αλλαγές ήδη από τον σχεδιασμό των προϊόντων, με στόχο την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, τη μείωση κατανάλωσης πρώτων υλών, την αύξηση της διάρκειας ζωής των προϊόντων, την επισκευή, την επαναχρησιμοποίηση και τον διαμοιρασμό αγαθών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον κ. Μάκιο στον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), οι οποίες αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 99,8% των επιχειρήσεων στην ΕΕ είναι μικρομεσαίες, το 94,6% είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 εργαζομένους, ενώ οι ΜμΕ παράγουν το 51,7% της προστιθέμενης αξίας. Όπως επισημάνθηκε, η μετάβαση στην κυκλική οικονομία δεν μπορεί να αφορά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις. Απαιτείται ένα ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο που θα διευκολύνει και τις μικρότερες επιχειρήσεις, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία, ενισχύοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και δημιουργώντας συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού για τα κυκλικά προϊόντα.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε επίσης η και 19η τελετή απονομής των βραβείων «Croatian Sustainability Index - HRIO», τα οποία αναγνωρίζουν επιχειρήσεις της Κροατίας που διακρίνονται για την εφαρμογή υπεύθυνων και βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών. Τα βραβεία απονέμονται από το HR PSOR σε συνεργασία με την Κροατική Ένωση Εργοδοτών και βασίζονται σε αξιολόγηση της εταιρικής βιωσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη έξι βασικούς τομείς: εταιρική διακυβέρνηση, περιβαλλοντική διαχείριση, σχέσεις με την κοινωνία, εργασιακό περιβάλλον, ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα των παιδιών. Κατά τη φετινή διοργάνωση απονεμήθηκαν βραβεία σε 12 κατηγορίες, αναγνωρίζοντας επιχειρήσεις διαφορετικών μεγεθών και κλάδων.