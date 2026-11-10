Δήμος Καλαμάτας: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών για την ανακύκλωση

Συνεχίζονται στα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας οι προγραμματισμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των παιδιών πάνω σε θέματα περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό τις προηγούμενες ημέρες, κατόπιν πρόσκλησης από το 21ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου, Αγγελική Μπουμποπούλου, μαζί με το στέλεχος της Διεύθυνσης, Ελένη Κοφτερού, επισκέφτηκαν τους μικρούς μαθητές και είχαν τη ευκαιρία μέσα από ομιλίες και βιωματικές δράσεις να αναφερθούν στην ανακύκλωση και τη σημασία της, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την οικολογική τους συνείδηση.

Τα παιδιά μάλιστα με τη βοήθεια της δασκάλας τους, δημιούργησαν ένα τραγούδι.