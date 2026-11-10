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Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2026 18:12

Δημοτική Επιτροπή Οιχαλίας: “Πράσινο” για χρηματοδότηση έργων αγροτικής οδοποιίας

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Δημοτική Επιτροπή Οιχαλίας: “Πράσινο” για χρηματοδότηση έργων αγροτικής οδοποιίας

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Την χρηματοδότηση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ένταξη τριών έργων αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Οιχαλίας στο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027, αποδέχθηκε η Δημοτική Επιτροπή.

Ειδικότερα, η Δημοτική Επιτροπή Οιχαλίας ενέκρινε την αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης των πράξεων με τίτλο: α) “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις Κοινότητες Φίλα, Μερόπης, Διαβολιτσίου και Κωνσταντίνων”, προϋπολογισμού 316.236,07 ευρώ. β) “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις Κοινότητες Ηλέκτρας, Κωνσταντίνων, Μαντζαρίου, Πεύκου και Σολακίου”, προϋπολογισμού 283.955,59 ευρώ γ) “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις Κοινότητες Στενυκλάρου, Δωρίου και Στάσιμου, προϋπολογισμού 499.962,34 ευρώ.

Ακόμα, ενέκρινε τη δέσμευση της Δημοτικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αντίστοιχη εγγραφή του έργου σε κωδικό, καθώς και την εξουσιοδότηση της δημάρχου Οιχαλίας Παναγιώτας Γεωργακοπούλου για την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων.

Κατηγορία Δήμοι
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