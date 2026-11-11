Τα αντανακλαστικά του κράτους δοκιμάζουν τις αντοχές των πληγέντων στον Ταΰγετο - Εφτασε η έκθεση της ΕΑΓΜΕ

Με ρυθμούς που κάθε άλλο παρά ανταποκρίνονται στον επείγοντα χαρακτήρα των προβλημάτων που άφησαν πίσω τους τα ακραία καιρικά φαινόμενα, κινείται ο κρατικός μηχανισμός στην υπόθεση της αποκατάστασης των καταστροφών στον Ταΰγετο και σε άλλες περιοχές του Δήμου Καλαμάτας.

Σχεδόν εννέα μήνες μετά τις καταστροφικές βροχοπτώσεις του περασμένου Φεβρουαρίου, οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ ακόμη και οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις για την αντιμετώπιση των ζημιών δεν έχουν αποδοθεί στο σύνολό τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πρόσφατα έφτασε στον Δήμο Καλαμάτας η έκθεση της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), η οποία αποτελεί απαραίτητο βήμα για να προχωρήσουν οι επόμενες διαδικασίες. Την ίδια στιγμή, από τα 2 εκατ. ευρώ που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση των καταστροφών, έχει εκταμιευθεί μέχρι σήμερα μόλις το 1 εκατ. ευρώ.

Οι καθυστερήσεις αυτές βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, με αφορμή την εισήγηση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στο Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε έντονη κριτική για την ταχύτητα ανταπόκρισης της Πολιτείας, καθώς οι πληγείσες περιοχές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, ενώ ο χειμώνας βρίσκεται πλέον προ των πυλών.

Για την πορεία των διαδικασιών ενημέρωσε τη Δημοτική Επιτροπή ο πολιτικός μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, Βασίλης Χρονόπουλος, γνωστοποιώντας ότι η πολυαναμενόμενη έκθεση της ΕΑΓΜΕ έχει πλέον παραληφθεί.

Όπως εξήγησε, το επόμενο βήμα είναι η οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών και των οικοδομών στον Ταΰγετο, διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί με τη συνδρομή τοπογράφου. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η εργασία, τα σχετικά στοιχεία θα διαβιβαστούν στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ), προκειμένου να εκδοθεί η απαιτούμενη απόφαση που θα ανοίξει τον δρόμο για τις προβλεπόμενες επιδοτήσεις των πληγέντων.

Ιδιαίτερα επικριτικός για τους ρυθμούς ανταπόκρισης του κράτους εμφανίστηκε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, επισημαίνοντας ότι η εικόνα που παρουσιάζει ο κρατικός μηχανισμός δεν μπορεί να εμπνεύσει καμία εμπιστοσύνη ή αισιοδοξία στους ανθρώπους που περιμένουν να αποκατασταθούν οι ζημιές στις περιουσίες τους.

Ο κ. Τζαμουράνης στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι χρειάστηκε να περάσουν εννέα μήνες από την εκδήλωση της κακοκαιρίας για να φτάσει η έκθεση της ΕΑΓΜΕ, ενώ εκκρεμούν ακόμη σημαντικά στάδια της διαδικασίας μέχρι να καταστεί δυνατή η οικονομική ενίσχυση των πληγέντων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αντανακλαστικά που επιδεικνύει ο κρατικός μηχανισμός ισοδυναμούν ουσιαστικά με εμπαιγμό των περιοχών που υπέστησαν τις καταστροφές, καθώς οι κάτοικοι εξακολουθούν να περιμένουν λύσεις για προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και την ασφάλειά τους.

Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το ενδεχόμενο να εκδηλωθούν νέα έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια του χειμώνα, προτού καν ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που αφορούν τις προηγούμενες καταστροφές.

ΤΡΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΑΛΑΓΟΝΙΑ

Την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση που εξακολουθεί να επικρατεί στην Αλαγονία περιέγραψε ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, Γιώργος Καζάκος, ο οποίος επισήμανε ότι η περιοχή του δέχθηκε το σοβαρότερο πλήγμα από την κακοκαιρία.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι καταστροφές είχαν ως αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να μείνουν άστεγοι, καθώς οι κατοικίες τους επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Οι συγκεκριμένοι κάτοικοι εξακολουθούν να φιλοξενούνται σε δομή της κοινότητας, περιμένοντας να προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες που θα τους επιτρέψουν να αποκτήσουν ξανά ασφαλή στέγη.

Ο κ. Καζάκος ζήτησε να επιταχυνθούν οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς πίσω από τις εκθέσεις, τις αποφάσεις και τις διοικητικές εκκρεμότητες βρίσκονται άνθρωποι που εξακολουθούν να ζουν σε καθεστώς προσωρινής φιλοξενίας.

Την απογοήτευσή του για τους ρυθμούς με τους οποίους ανταποκρίνεται η Πολιτεία εξέφρασε και ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, αναδεικνύοντας το ζήτημα των καθυστερήσεων στην εκταμίευση των εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, από τα συνολικά 2 εκατ. ευρώ που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση των ζημιών, έχει φτάσει μέχρι στιγμής μόλις το 1 εκατ. ευρώ.

Η συζήτηση πάντως επεκτάθηκε και στο πρόσφατο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με την αντιπολίτευση να αφήνει αιχμές για τη στάση που τηρήθηκε απέναντι στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα, επισημάνθηκε ότι, παρά τις σοβαρές καθυστερήσεις που καταγράφονται σε ζητήματα όπως η αποκατάσταση των καταστροφών και η απόδοση των εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων, δεν ασκήθηκε η ανάλογη κριτική προς τον υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, από τους συμμετέχοντες στο συνέδριο.

Από την πλευρά του, ο Θανάσης Βασιλόπουλος υποστήριξε ότι ο κ. Λιβάνιος είναι καλός υπουργός, σε σχέση με άλλους υπουργούς, για τους οποίους άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν τους δήμους.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕΚΑ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αφορμή για την παραπάνω συζήτηση αποτέλεσε η εισήγηση που εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή για την πρόσληψη δέκα ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να ενισχυθεί το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η πρόσληψη πέντε εργατών τεχνικών και οικοδομικών εργασιών, τεσσάρων χειριστών μηχανημάτων έργου και ενός υπαλλήλου ειδικότητας Πληροφορικής.

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια από την υπογραφή τους έως τις 29 Απριλίου 2027, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η νέα παράταση της κήρυξης περιοχών του Δήμου Καλαμάτας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με την εισήγηση, η ενίσχυση με εργατοτεχνικό προσωπικό και χειριστές μηχανημάτων κρίνεται απαραίτητη για την υποστήριξη των παρεμβάσεων στο πεδίο, ενώ η πρόσληψη υπαλλήλου Πληροφορικής αποσκοπεί στην υποστήριξη των διαδικασιών που αφορούν τους πληγέντες και στην ορθή διαχείριση των σχετικών δεδομένων, ώστε να αποφεύγονται περαιτέρω καθυστερήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, στις 29 Οκτωβρίου, παρατάθηκε έως τις 29 Απριλίου 2027 η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για σειρά περιοχών του Δήμου Καλαμάτας, καθώς η διαχείριση των συνεπειών από τις κατολισθήσεις και τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου και του Απριλίου δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.