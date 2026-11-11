Καλαμάτα: Ενδεχόμενο παύσης εργασιών τις γιορτές στην Αναγνωσταρά

Ανοιχτά παραμένουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το αν θα υπάρξει προσωρινή διακοπή των εργασιών ανάπλασης της οδού Αναγνωσταρά κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, προκειμένου να διευκολυνθεί η εμπορική δραστηριότητα.

Το ζήτημα τέθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, όπου εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της ανάπλασης έως τις 16 Αυγούστου 2027, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Πρόκειται για παράταση διάρκειας 270 ημερών, πέραν της οριακής προθεσμίας, ενώ εγκρίθηκε και ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, με τη συνολική συμβατική δαπάνη να διαμορφώνεται σε 1.039.116,06 ευρώ, έναντι 920.508,97 ευρώ της αρχικής σύμβασης, λόγω αύξησης του ποσού των αναθεωρήσεων.

Από την πλευρά της δημοτικής αρχής, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία του έργου, σημειώνοντας ότι οι εργασίες εξελίσσονται με καλούς ρυθμούς. Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η ανάπλαση θα ολοκληρωθεί εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Το ενδεχόμενο παύσης των εργασιών κατά την εορταστική περίοδο έθεσε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, ο οποίος υποστήριξε ότι θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα διακοπής τους τόσο τα Χριστούγεννα όσο και το Πάσχα, ώστε να διευκολυνθούν τα εμπορικά καταστήματα της περιοχής σε περιόδους αυξημένης αγοραστικής κίνησης.

Ο κ. Τζαμουράνης άσκησε επίσης κριτική στον τρόπο με τον οποίο έχει εξελιχθεί η διαδικασία των παρατάσεων και των προθεσμιών του έργου, ενώ αναφέρθηκε και στις αιτιολογίες που περιλαμβάνονται στις σχετικές εισηγήσεις, εκτιμώντας ότι ορισμένες από αυτές αφορούν ζητήματα που ήταν εξαρχής εμφανή. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι η αρχική μελέτη δεν προέβλεπε την τοποθέτηση δέντρων, τα οποία προστίθενται πλέον στο έργο, καθώς και στη δαπάνη περίπου 4.000 ευρώ για τη σήμανση και την ασφάλεια του εργοταξίου.

Απαντώντας, ο κ. Κουτραφούρης ανέφερε ότι ζητήματα που προκύπτουν έπειτα από συνεννόηση με τον Εμπορικό Σύλλογο και το Επιμελητήριο διατυπώνονται ως αιτήματα προς τον Δήμο και αξιολογούνται. Στο πλαίσιο αυτό, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας ολιγοήμερης παύσης των εργασιών κατά την εορταστική περίοδο, εφόσον κριθεί ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο.

Στο θέμα παρενέβη και ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο οι εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο εξακολουθούν να επηρεάζουν τη λειτουργία της οδού Αναγνωσταρά και σε ποιον βαθμό επιβαρύνουν την εμπορική δραστηριότητα.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η όχληση για τα καταστήματα ενδέχεται πλέον να μην είναι τόσο μεγάλη όσο σε προηγούμενα στάδια της ανάπλασης, αφήνοντας έτσι ανοιχτό και το ενδεχόμενο να συνεχιστούν κανονικά οι εργασίες κατά τη διάρκεια των εορτών, προκειμένου να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος και να μπορέσει ο ανάδοχος να ανταποκριθεί στο χρονοδιάγραμμα.

Σε κάθε περίπτωση, οριστική απόφαση για το αν θα σταματήσουν προσωρινά οι εργασίες τα Χριστούγεννα δεν έχει ληφθεί, με τη δημοτική αρχή να καλείται να σταθμίσει τόσο τις ανάγκες της τοπικής αγοράς όσο και την ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης ενός έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη στο εμπορικό κέντρο της Καλαμάτας.