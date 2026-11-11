«Τρέχουν» οι εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας – Αισιοδοξία για την επιστροφή της «Μαύρης Θύελλας» μετά τον Νοέμβριο

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, με στόχο να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό οι απαραίτητες παρεμβάσεις και να επιστρέψει η «Μαύρη Θύελλα» στη φυσική της έδρα.

Την ίδια ώρα, ο Δήμος Καλαμάτας προχωρά και τις διαδικασίες για την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων, με τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει τη σχετική εισήγηση για τη σύνδεση του υποσταθμού με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, δαπάνης 65.385,63 ευρώ.

Το θέμα της πορείας των εργασιών τέθηκε από τον δημοτικό σύμβουλο της παράταξης «Καλαμάτα Μετά», Θανάση Τσιγαρίδη, ο οποίος ζήτησε ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στο στάδιο.

Απαντώντας, ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, έκανε λόγο για μια τεράστια προσπάθεια που καταβάλλεται προκειμένου να προχωρήσουν οι παρεμβάσεις με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα.

Όπως ανέφερε, τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκαν σκυροδετήσεις, ενώ χαρακτηριστικό της πίεσης που υπάρχει για την ολοκλήρωση του έργου είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, και ένα περιστατικό που σημειώθηκε χθες, όταν ένας από τους δύο εργολάβους αισθάνθηκε αδιαθεσία και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας συνέδεσε το περιστατικό με την ένταση και την πίεση που επικρατούν για την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών, θέλοντας να καταδείξει τους απαιτητικούς ρυθμούς με τους οποίους εξελίσσονται οι παρεμβάσεις.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι χθες βρέθηκε στο Δημοτικό Στάδιο υπεύθυνος της Super League, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά την πρόοδο των εργασιών. Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο κ. Βασιλόπουλος, ο εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής εξέφρασε την έκπληξή του για την ταχύτητα με την οποία προχωρούν οι παρεμβάσεις, καθώς, όπως ανέφερε, δυσκολευόταν να πιστέψει πόσο γρήγορα εξελίσσεται το έργο.

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος επανέλαβε την εκτίμησή του ότι μετά τον Νοέμβριο η «Μαύρη Θύελλα» θα μπορέσει να αγωνιστεί ξανά στο γήπεδό της, εκφράζοντας την πεποίθηση πως οι εργασίες θα έχουν προχωρήσει στον απαιτούμενο βαθμό ώστε να καταστεί εφικτή η επιστροφή της ομάδας.

ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ

Στο μεταξύ, ένα ακόμη βήμα για την ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών του Δημοτικού Σταδίου αποτελεί η εισήγηση που εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας και αφορά την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη σύνδεση του υποσταθμού του σταδίου με το δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στον προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2026 έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 67.000 ευρώ για τη συγκεκριμένη παρέμβαση, ενώ το κόστος της σύνδεσης, βάσει της προσφοράς του ΔΕΔΔΗΕ, ανέρχεται σε 65.385,63 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για να προχωρήσει η διαδικασία, απαιτείται η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, με την εισήγηση να προβλέπει τον ορισμό του ηλεκτρολόγου μηχανικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Γεωργίου Γιαννόπουλου, ως υπόλογου για την πληρωμή της σχετικής δαπάνης και την απόδοση του λογαριασμού έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η σύνδεση του υποσταθμού με το δίκτυο μέσης τάσης αποτελεί μία ακόμη αναγκαία τεχνική εκκρεμότητα για τις εγκαταστάσεις του σταδίου. Σύμφωνα με την προσφορά του ΔΕΔΔΗΕ, η καταβολή του προβλεπόμενου ποσού αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών κατασκευής της παροχής, ενώ για την ενεργοποίησή της απαιτούνται και οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα σχετικά δικαιολογητικά.

-Η εικόνα αποτελεί φωτορεαλιστική απεικόνιση του στεγάστρου του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, όπως προβλέπεται στη σχετική μελέτη