Καλαμάτα: Στα 53.403 ευρώ η προμήθεια ζωοτροφών για το 2026 – Παρέμβαση Καντζιλιέρη για τον έλεγχο της διανομής

Την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια ζωοτροφών του Δήμου Καλαμάτας για το 2026 ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 53.403,33 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, ο αρχικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανερχόταν σε 69.993,04 ευρώ, ενώ ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην επιχείρηση PERGCO με προσφορά 43.067,20 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η απόφαση βασίστηκε στο τρίτο πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στο ζήτημα της διαχείρισης και διανομής των ζωοτροφών αναφέρθηκε κατά τη συζήτηση η δημοτική σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Χριστίνα Καντζιλιέρη, επαναφέροντας το θέμα του ελέγχου των πολιτών που παραλαμβάνουν ζωοτροφές από τον Δήμο.

Όπως επισήμανε, μετά την απαίτηση προσκόμισης φωτογραφικού υλικού από τους εμπλεκόμενους πολίτες, προκειμένου να τεκμηριώνεται η διαχείριση των ζωοτροφών, φαίνεται ότι ορισμένοι απομακρύνθηκαν από τη διαδικασία. Η ίδια εκτίμησε ότι οι επισημάνσεις που είχε διατυπώσει το προηγούμενο διάστημα συνέβαλαν ώστε να αποσαφηνιστεί ποιοι έχουν πραγματικά ανάγκη να λαμβάνουν ζωοτροφές.

Παράλληλα, ζήτησε να ενεργοποιηθεί ουσιαστικά η επιτροπή που έχει οριστεί για τον έλεγχο της διαδικασίας, προκειμένου να διαπιστώνεται στην πράξη πώς γίνεται η διάθεση των ζωοτροφών και εάν αυτές καταλήγουν στους πολίτες που πράγματι τις χρειάζονται.