Δημοτική Επιτροπή: Εγκρίθηκαν 60.000 ευρώ για τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση 11 κοινοτήτων – Στο τραπέζι η δημοτική συγκοινωνία

Τη διάθεση 60.000 ευρώ για τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των κατοίκων 11 κοινοτήτων του Δήμου Καλαμάτας ενέκρινε χθες η Δημοτική Επιτροπή, στο πλαίσιο της συνέχισης των δρομολογίων από και προς την πόλη.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη με τίτλο «Παροχή Συγκοινωνιακού Έργου (2026)», ενώ κατά τη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα της δυνατότητας ανάπτυξης δημοτικής συγκοινωνίας, καθώς και της προσαρμογής των δρομολογίων στις ανάγκες των κατοίκων.

Από την πλευρά της «Λαϊκής Συσπείρωσης», η δημοτική σύμβουλος Χριστίνα Καντζιλιέρη ζήτησε να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας δημοτικής συγκοινωνίας για τα χωριά, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη για συχνότερα δρομολόγια και διαφορετικές ώρες εξυπηρέτησης. Απαντώντας, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε ότι το ζήτημα συνδέεται με τις δυνατότητες χρηματοδότησης. Υπενθύμισε μάλιστα ότι το 2021 ο Δήμος είχε καταθέσει πρόταση στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον άξονα που αφορούσε την ηλεκτροκίνηση, ζητώντας την προμήθεια λεωφορείων με στόχο την ανάπτυξη μιας υποστηρικτικής δημοτικής συγκοινωνίας. Ωστόσο, όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη πρόταση δεν προχώρησε, καθώς δεν εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση.

Ο ίδιος σημείωσε ότι πλέον αναμένεται, μέσω της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, ο Δήμος Καλαμάτας να αποκτήσει ένα ηλεκτρικό λεωφορείο, χωρίς ωστόσο να έχει καθοριστεί ακόμη ο ακριβής τρόπος αξιοποίησής του.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αλαγονίας, Γιώργος Καζάκος, επανέφερε την πρότασή του για την ύπαρξη δρομολογίων την Παρασκευή και την Κυριακή, προκειμένου να εξυπηρετούνται όσοι επιθυμούν να επισκεφθούν την περιοχή για ένα τριήμερο. Από την πλευρά της δημοτικής αρχής, το συγκεκριμένο ζήτημα παρέμεινε ανοιχτό, χωρίς να ληφθεί κάποια οριστική απόφαση για αλλαγές στο πρόγραμμα των δρομολογίων.