Δεκέμβριο έτοιμο το Δημοτικό Στάδιο; Αισιοδοξούν σε Δήμο και Περιφέρεια

Μετά την αισιοδοξία που εκφράστηκε από το Δήμο Καλαμάτας ότι το Δεκέμβριο το Δημοτικό Στάδιο θα είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τη “Μαύρη Θύελλα”, ανάλογη ενημέρωση έγινε και στη χθεσινή συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου όπου τονίστηκε ότι σε περίπου δέκα ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες λειτουργικής αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας.

Ωστόσο, αναβλήθηκε η έγκριση του πρώτου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, της πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης ήσσονος αξίας και του πρώτου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 1.733.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η αναβολή αποφασίστηκε προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο η συγκεκριμένη συμπληρωματική σύμβαση εμπίπτει στις προϋποθέσεις νέας εγκυκλίου για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η εγκύκλιος εκδόθηκε τη Δευτέρα και, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη συνεδρίαση, θέτει νέους όρους για την έγκριση συμπληρωματικών συμβάσεων.

Για τον ίδιο λόγο αναβλήθηκαν δύο ακόμη θέματα που αφορούσαν έργα στην Αργολίδα. Κατά τη συζήτηση του θέματος, ο αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας ενημέρωσε ότι οι εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας προχωρούν και εκτίμησε πως θα έχουν ολοκληρωθεί σε περίπου δέκα ημέρες.

ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΉ ΣΥΜΒΑΣΗ

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η συμπληρωματική σύμβαση αφορά κυρίως την επέκταση του στεγάστρου, καθώς κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστώθηκε ότι χρειάζεται να μεγαλώσει ώστε να καλύπτει όλες τις προβλεπόμενες θέσεις. Όπως αναφέρθηκε, η πρόσθετη δαπάνη υπολογίζεται περίπου στο 6% έως 7% και μπορεί να καλυφθεί από το οικονομικό περιθώριο που δημιουργήθηκε λόγω της έκπτωσης του αναδόχου. Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε ερωτήματα για τον αρχικό σχεδιασμό του στεγάστρου.

Μέλος της Επιτροπής εξέφρασε την απορία γιατί δεν είχε προβλεφθεί εξαρχής το απαιτούμενο μέγεθος, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα πρέπει να συζητηθεί αναλυτικά κατά την επανεξέταση της συμπληρωματικής σύμβασης. Στη συνεδρίαση έγινε επίσης αναφορά στον αγωνιστικό χώρο του σταδίου, για τον οποίο διευκρινίστηκε ότι δεν πραγματοποιήθηκαν ιδιαίτερες παρεμβάσεις.

Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Χρήστος Λαμπρόπουλος συμφώνησε να αναβληθεί το θέμα, προκειμένου να εξεταστούν οι προβλέψεις της νέας εγκυκλίου και να αποσαφηνιστεί η δυνατότητα έγκρισης της συμπληρωματικής σύμβασης. Το θέμα αναμένεται να επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής.