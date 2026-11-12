Καλαμάτα: Ούτε το 2027 επιστρέφει το πανηγύρι της Υπαπαντής - Ανοιχτό ενδεχόμενο, χωρίς χρονοδιάγραμμα

Παρά τη συζήτηση που άνοιξε το καλοκαίρι του 2024 για μια ριζικά ανανεωμένη διοργάνωση, οι πρωτοβουλίες που ακολούθησαν δεν οδήγησαν σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ενώ η επιστροφή του δεν βρίσκεται στον άμεσο προγραμματισμό του Δήμου ούτε για το 2027.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της «Ε», ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος διευκρίνισε ότι η διοργάνωση του πανηγυριού για το 2027 δεν περιλαμβάνεται στον άμεσο σχεδιασμό της δημοτικής αρχής. Τόνισε, ωστόσο, ότι το θέμα δεν έχει βγει από την ατζέντα του Δήμου, αφήνοντας ανοιχτή τη συζήτηση για την επαναφορά του στο μέλλον. Το ζήτημα εξακολουθεί να απασχολεί κατοίκους της πόλης, με το ερώτημα για την επιστροφή του πανηγυριού να επανέρχεται συχνά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ 2024 ΚΑΙ ΤΟ «ΠΑΓΩΜΑ»

Τον Αύγουστο του 2024 είχε πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Καλαμάτας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των οικονομικών και επαγγελματικών φορέων της πόλης και της Κοινότητας Καλαμάτας. Στόχος ήταν να τεθούν οι βάσεις για ένα νέο πανηγύρι, διάρκειας τεσσάρων έως πέντε ημερών, με διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις από εκείνους του παρελθόντος. Στη συνάντηση είχε διαμορφωθεί ένα πρώτο πλαίσιο συζήτησης για τη χωροθέτηση, τους όρους διεξαγωγής και τους επαγγελματίες που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν.

Ο κ. Βασιλόπουλος είχε υποστηρίξει ότι είχε έρθει η ώρα να επιστρέψει το πανηγύρι σε εντελώς διαφορετική βάση, με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας κατά τις ημέρες εορτασμού της πολιούχου και την ενίσχυση της τοπικής αγοράς. Η πρόταση προέβλεπε μια διοργάνωση ευρωπαϊκού τύπου, με ομοιόμορφα «σπιτάκια» για την έκθεση και πώληση προϊόντων. Ως πιθανός χώρος διεξαγωγής είχε τεθεί το βόρειο πάρκινγκ του Νέδοντα, ενώ ο δήμαρχος είχε προτείνει τη συγκρότηση επταμελούς επιτροπής, η οποία θα επεξεργαζόταν κανονισμό λειτουργίας με αυστηρούς όρους συμμετοχής. Η κινητικότητα, ωστόσο, «πάγωσε» τους επόμενους μήνες, κυρίως λόγω των έργων στην πλατεία 23ης Μαρτίου. Στις αρχές του 2025 ο δήμαρχος Καλαμάτας είχε επαναλάβει ότι το πανηγύρι πρέπει να επιστρέψει, επισημαίνοντας τη σύνδεσή του με την ιστορία της Καλαμάτας.

Οι αναφορές που ακολούθησαν μέσα στο έτος για νέα συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς, με ορίζοντα τη διοργάνωση του 2026, δεν απέδωσαν συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Πλέον, με βάση και την τελευταία τοποθέτηση του δημάρχου, η προοπτική επαναφοράς μετατίθεται εκ νέου, χωρίς σαφή χρονικό ορίζοντα.

Η ΠΑΓΙΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Στη συζήτηση για την επιστροφή του πανηγυριού, ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας είχε θέσει εξαρχής συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η θέση του ήταν ότι, εφόσον η διοργάνωση επανέλθει, θα πρέπει να έχει περιορισμένη έκταση, οργανωμένη και ευπρεπισμένη εικόνα και σαφείς κανόνες λειτουργίας. Ενδεικτική των επιφυλάξεων του εμπορικού κόσμου ήταν παλαιότερη έρευνα του Συλλόγου, στην οποία περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες είχαν εκφράσει αρνητική στάση απέναντι στην επανέναρξη του παραδοσιακού πανηγυριού.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στην «Ε», ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γιώργος Εγγλέζος είχε εξηγήσει ότι, εκπροσωπώντας το στεγασμένο λιανικό εμπόριο, δεν θα μπορούσε να ταχθεί υπέρ μιας υπαίθριας αγοράς από την οποία, κατά την εκτίμησή του, τα χρήματα που διακινούνται δεν παραμένουν στην πόλη. «Με αυτή τη λογική ως Δ.Σ. και ως άποψη του εμπορικού κόσμου μεταφέραμε πως είμαστε αρνητικοί», είχε σημειώσει, υποστηρίζοντας ότι έχουν περάσει οι εποχές κατά τις οποίες ο καταναλωτής μπορούσε να διαθέτει χρήματα τόσο στο πανηγύρι όσο και στα καταστήματα της πόλης. Εφόσον ο Δήμος προχωρήσει στην επαναφορά του, ο Σύλλογος είχε προκρίνει μια διοργάνωση με αποκλειστικά τοπικό χαρακτήρα, που θα αφορά την Καλαμάτα και ευρύτερα τη Μεσσηνία, με πώληση τοπικών προϊόντων και με τη σύμφωνη γνώμη των ίδιων των επαγγελματιών.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Εγγλέζος είχε επικαλεστεί σε άλλη τοποθέτησή του και το εβδομαδιαίο παζάρι της Αγίας Τριάδας, χαρακτηρίζοντάς το πηγή σημαντικής εκροής χρημάτων από την τοπική αγορά.

Δεκαπέντε χρόνια πάντως μετά την κατάργησή του, η επιστροφή του πανηγυριού της Υπαπαντής παραμένει ζητούμενο, χωρίς συγκεκριμένη δέσμευση ή χρονοδιάγραμμα. Με τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 στον ορίζοντα ωστόσο, δεν αποκλείεται να υπάρξει τότε νέα κινητικότητα, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον χρόνο και τους όρους αναβίωσής του.