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Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026 15:57

Επιμνημόσυνη δέηση στην Καλαμάτα για τους πεσόντες πυροσβέστες

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Επιμνημόσυνη δέηση στην Καλαμάτα για τους πεσόντες πυροσβέστες

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Επιμνημόσυνη δέηση για την ανάπαυση των ψυχών των πυροσβεστών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, τελέσθηκε σήμερα το πρωί, στο μνημείο πεσόντων πυροσβεστών, που ο Δήμος Καλαμάτας ανήγειρε στο πεζοδρόμιο της οδού Αριστομένους, έναντι του Εργατικού Κέντρου.

Τελέστηκε Τρισάγιο, ενώ στέφανο εκ μέρους του Δήμου Καλαμάτας κατέθεσε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αναστάσιος Ηλιόπουλος.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την τήρηση ενός λεπτού σιγής και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από τη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας.

Κατηγορία Δήμοι
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