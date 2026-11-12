Επιμνημόσυνη δέηση στην Καλαμάτα για τους πεσόντες πυροσβέστες

Επιμνημόσυνη δέηση για την ανάπαυση των ψυχών των πυροσβεστών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, τελέσθηκε σήμερα το πρωί, στο μνημείο πεσόντων πυροσβεστών, που ο Δήμος Καλαμάτας ανήγειρε στο πεζοδρόμιο της οδού Αριστομένους, έναντι του Εργατικού Κέντρου.

Τελέστηκε Τρισάγιο, ενώ στέφανο εκ μέρους του Δήμου Καλαμάτας κατέθεσε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αναστάσιος Ηλιόπουλος.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την τήρηση ενός λεπτού σιγής και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από τη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας.