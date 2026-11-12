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Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026 16:01

Δήμος Καλαμάτας: Συνεχίζονται οι εργασίες βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας

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Δήμος Καλαμάτας: Συνεχίζονται οι εργασίες βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας

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Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται σε Κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας εργασίες συντήρησης και βελτίωσης αγροτικών οδών.

Οι εργασίες υλοποιούνται είτε στο πλαίσιο ενεργών εργολαβιών για τις Δημοτικές Ενότητες, σε εφαρμογή μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, είτε μέσω του Τμήματος Αυτεπιστασίας με δημοτικά μηχανήματα έργου, σε συνεννόηση με τους Προέδρους των Κοινοτήτων.

Την τελευταία περίοδο εργασίες εξελίχθηκαν στις Κοινότητες Βέργας, Ελαιοχωρίου, Άμμου, Αλωνίων, Πλατέος.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας μεταξύ άλλων, αποκαταστάσεις, τσιμεντοστρώσεις τμημάτων δρόμων που καταστρέφονται από τα όμβρια ύδατα, κατασκευή επενδεδυμένων και ιρλανδικών τάφρων, μικρά τεχνικά κ.ά.

Κατηγορία Δήμοι
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