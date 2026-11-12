Ομόφωνα αποδεκτό από το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ το αίτημα της ΠΕΔ Πελοποννήσου για την εξαίρεση βιώσιμων Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ από υποχρεωτικές συγχωνεύσεις και λύσεις

Ομόφωνα αποδεκτό έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) το αίτημα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου για την εξαίρεση των οικονομικά αυτοτελών και βιώσιμων Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ από τις υποχρεωτικές διαδικασίες συγχώνευσης, μετατροπής ή λύσης.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη σημερινή συνεδρίαση, στην οποία συμμετείχε ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου, Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος υπογράφει τη σχετική επιστολή προς την ΚΕΔΕ.

Στην παρέμβασή της, η ΠΕΔ Πελοποννήσου επισημαίνει τις πιθανές επιπτώσεις από την εφαρμογή των διατάξεων του Νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα του άρθρου 207 του Ν. 5314/2026. Ζητά να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για τις δημοτικές ανώνυμες εταιρείες που διαθέτουν αποδεδειγμένη οικονομική αυτοτέλεια και βιώσιμη επιχειρησιακή λειτουργία, ώστε η αναδιοργάνωσή τους να μην επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση των χαρακτηριστικών τους.

Όπως τονίζεται στην επιστολή, η οριζόντια εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα σε εταιρείες που εμφανίζουν θετικά οικονομικά αποτελέσματα, δεν έχουν τραπεζικό δανεισμό και καλύπτουν τις λειτουργικές τους ανάγκες αποκλειστικά από ίδια έσοδα, χωρίς να επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς των Δήμων που συμμετέχουν σε αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται εταιρείες που διαχειρίζονται Κεντρικές Αγορές, Σφαγεία και άλλες δημοτικές υποδομές, καθώς και όσες ασκούν καθήκοντα φορέα λειτουργίας βάσει ειδικών νομοθετικών διατάξεων.

Σύμφωνα με την ΠΕΔ Πελοποννήσου, η υποχρεωτική αναδιάρθρωση αυτών των εταιρειών, χωρίς να συνεκτιμώνται τα οικονομικά, λειτουργικά και συμβατικά δεδομένα τους, μπορεί να διαταράξει την επιχειρησιακή τους συνέχεια, να προκαλέσει δυσχέρειες στη διαχείριση υφιστάμενων εμπορικών μισθώσεων και συμβάσεων και να επιφέρει πρόσθετο διοικητικό και οικονομικό κόστος.

Για τον λόγο αυτό, ζητείται η ανάληψη θεσμικής πρωτοβουλίας από την ΚΕΔΕ προς το Υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων και τη θέσπιση εξαίρεσης βάσει συγκεκριμένων, αντικειμενικών κριτηρίων.

Η πρόταση αφορά εταιρείες που παρουσιάζουν θετικά οικονομικά αποτελέσματα και μηδενικό τραπεζικό δανεισμό κατά τις τρεις τελευταίες κλεισμένες οικονομικές χρήσεις, καλύπτουν το σύνολο των λειτουργικών τους δαπανών από ίδια έσοδα, χωρίς τακτική ή έκτακτη δημοτική επιχορήγηση για τις ανάγκες αυτές, και ασκούν κατά κύριο λόγο εμπορική ή επιχειρησιακή δραστηριότητα ή λειτουργούν ως φορείς βάσει ειδικών διατάξεων.

Η πλήρωση των προϋποθέσεων προτείνεται να πιστοποιείται από τις εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις και τα υπόλοιπα οικονομικά και διοικητικά στοιχεία κάθε εταιρείας. Παράλληλα, ζητείται να διατηρούνται η αυτοτελής νομική προσωπικότητα, η μετοχική σύνθεση και η διοικητική και επιχειρησιακή αυτονομία τους, με τήρηση των κανόνων διαφάνειας, χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας.

Η ΠΕΔ Πελοποννήσου διευκρινίζει ότι επιδιώκει μια στοχευμένη πρόβλεψη για τις εταιρείες που λειτουργούν με οικονομική αυτοτέλεια και αποτελεσματικότητα. Εκτιμά ότι η υιοθέτηση της ρύθμισης θα προστατεύσει σημαντικές δημοτικές υποδομές, θα διασφαλίσει τη συνέχεια των εμπορικών και συμβατικών σχέσεων και θα στηρίξει υγιείς επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και στην τοπική οικονομία.

Η ομόφωνη αποδοχή του αιτήματος από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ αποτελεί τη βάση για την προώθηση της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης προς το Υπουργείο Εσωτερικών.