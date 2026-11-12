Δήμος Καλαμάτας: Συντήρηση πεζοδρομίων και ενίσχυση της προσβασιμότητας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρεμβάσεις του Δήμου για τη συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών, με έμφαση στη βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών.

Συγκεκριμένα, ξεκίνησαν στην οδό Αθηνών εργασίες επισκευής και αποκατάστασης προβληματικών πεζοδρομίων, καθώς και η συντήρηση υφιστάμενων ραμπών. Παράλληλα, κατασκευάζονται νέες ράμπες σε σημεία όπου δεν υπήρχαν, με στόχο τη διευκόλυνση της μετακίνησης των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και των εμποδιζόμενων ατόμων.

Σχετικά με τις παρεμβάσεις, ο αντιδήμαρχος Συντήρησης Υποδομών, Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος, δήλωσε: «Οι εργασίες βελτίωσης των υποδομών μας συνεχίζονται εντατικά. Εντοπίζουμε τα προβληματικά σημεία και τις δυσλειτουργίες σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και παρεμβαίνουμε άμεσα, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφαλή και απρόσκοπτη μετακίνηση όλων των πολιτών, κάνοντας την πόλη μας πιο προσβάσιμη και φιλική».

Πέραν των πεζοδρομίων, συνεργεία του Δήμου προχωρούν και σε στοχευμένες παρεμβάσεις σε περιοχές όπου παρατηρήθηκαν προβλήματα συσσώρευσης υδάτων κατά το τελευταίο διάστημα.

Ειδικότερα, παρεμβάσεις υπήρξαν στις οδούς Γλαύκου, Μπακογιάννη, Βρεττάκου και Παναγούλη, όπου έγινε ενίσχυση και καθαρισμός στα φρεάτια ομβρίων υδάτων.