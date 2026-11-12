Δημοτική Επιτροπή: Αντιπαράθεση για τις καθυστερήσεις στους προϋπολογισμούς τριών κληροδοτημάτων

Στη συνεδρίαση εγκρίθηκαν οι εισηγήσεις που αφορούσαν τους προϋπολογισμούς οικονομικού έτους 2026 των κληροδοτημάτων Κωνσταντίνου Αναστασόπουλου, Γρηγορίου Αλεξανδρόπουλου και Ανδρέα Γκρέτσα, τα οποία διαχειρίζεται ο Δήμος Καλαμάτας. Σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών, ο προϋπολογισμός του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Αναστασόπουλου ανέρχεται σε 69.824,52 ευρώ, του Γρηγορίου Αλεξανδρόπουλου σε 70.354,76 ευρώ και του Ανδρέα Γκρέτσα σε 18.910,15 ευρώ. Κατά τη συζήτηση, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι οι προϋπολογισμοί του 2026 έφτασαν προς έγκριση στη Δημοτική Επιτροπή μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την ολοκλήρωση του έτους.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας εκτίμησε ότι οι σχετικές διαδικασίες θα μπορούσαν να είχαν προχωρήσει νωρίτερα, επισημαίνοντας πως η συζήτηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Δήμος βρίσκεται ήδη προ των πυλών του 2027. Απαντώντας στην κριτική, ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας, απέδωσε την καθυστέρηση στον αυξημένο φόρτο εργασίας της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία έχει επιφορτιστεί και με πρόσθετες αρμοδιότητες που αφορούν τα σχολεία. Όπως εξήγησε, η επιβάρυνση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να μείνουν πίσω ορισμένες διαδικασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των κληροδοτημάτων. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να κατατεθεί νέα τροποποιητική εισήγηση, προκειμένου να διευθετηθούν τα τεχνικά ζητήματα που εξακολουθούν να εκκρεμούν. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αξιοποίηση των ισόγειων καταστημάτων ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος Γρηγορίου Αλεξανδρόπουλου, τα οποία προορίζονται για εκμίσθωση ως επαγγελματική στέγη. Ο Γιώργος Φάβας ανέφερε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο διαγωνιστικές διαδικασίες για την εκμίσθωση των ακινήτων, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μίσθωσης.

Αναφορικά με το ύψος του μισθώματος, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω μείωσής του, καθώς το ποσό έχει προκύψει έπειτα από σχετική έρευνα και εκτίμηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Δήμος βρίσκεται πλέον στο στάδιο της απευθείας διαπραγμάτευσης με οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, με στόχο να προχωρήσει η αξιοποίηση των καταστημάτων και να εξασφαλιστούν έσοδα για το κληροδότημα. Στη συζήτηση παρενέβη και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αλαγονίας, Γιώργος Καζάκος, θέτοντας το ζήτημα των οικονομικών εκκρεμοτήτων που αφορούν την τέλεση του μνημοσύνου του διαθέτη. Ο κ. Καζάκος επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες σχετικά με την πληρωμή του μνημοσύνου, ζητώντας να υπάρξει μέριμνα για την τακτοποίησή τους.