Λαϊκή Συσπείρωση: “Παγώνουν αθλητές και παιδιά στο Κολυμβητήριο Καλαμάτας”

Αναφέρει ότι “το πρόβλημα είναι ότι οι καινούργιες αντλίες θερμότητας βγάζουν συνέχεια προβλήματα και ζημιές”, σημειώνει πως “η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι οι υποδομές παραμένουν ουσιαστικά ασυντήρητες” κι επικρίνει τη δημοτική αρχή “που αντιμετωπίζει τον μαζικό λαϊκό αθλητισμό ως «κόστος» και «πολυτέλεια»”. Αναλυτικά, η Λαϊκή Συσπείρωση αναφέρει ότι “φτάσαμε στον Νοέμβριο και η κατάσταση στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμάτας έχει φτάσει και πάλι στο απροχώρητο” και παρατηρεί: “Για ακόμα μια φορά, αθλητές, σύλλογοι, μικρά παιδιά και απλοί δημότες έρχονται αντιμέτωποι με την αδιαφορία της δημοτικής αρχής, αντικρίζοντας μια πισίνα στην οποία η θερμοκρασία του νερού έχει πέσει στους 25 βαθμούς Κελσίου! Το γεγονός αυτό καθιστά την άθληση όχι μόνο αδύνατη, αλλά και επικίνδυνη για την υγεία των κολυμβητών. Σύμφωνα με καταγγελίες και πληροφορίες, η αιτία αυτής της απαράδεκτης κατάστασης είναι ότι ο Δήμος Καλαμάτας δεν έχει μεριμνήσει για τα αυτονόητα. Το πρόβλημα είναι ότι οι καινούργιες αντλίες θερμότητας βγάζουν συνέχεια προβλήματα και ζημιές. Η προσωρινή λύση είναι να μπει σε λειτουργία ο καυστήρας πετρελαίου κάτι που δεν έχει γίνει. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά στην πράξη ότι οι πανηγυρισμοί και οι τυμπανοκρουσίες της δημοτικής αρχής για την περίφημη «ενεργειακή αναβάθμιση» και το «πράσινο κολυμβητήριο» ήταν απλώς επικοινωνιακά πυροτεχνήματα.

Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι οι υποδομές παραμένουν ουσιαστικά ασυντήρητες, ενώ η διοίκηση του Δήμου αδυνατεί ή αρνείται να εξασφαλίσει τη βασική τροφοδοσία με καύσιμα για να μείνει η εγκατάσταση λειτουργική. Αυτή η κατάσταση είναι το αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής που αντιμετωπίζει τον μαζικό λαϊκό αθλητισμό ως «κόστος» και «πολυτέλεια». Αντί ο Δήμος να στηρίζει τις ανάγκες της νεολαίας και των δημοτών, τους αναγκάζει να υπομένουν τριτοκοσμικές συνθήκες ή να στρέφονται στον ιδιωτικό αθλητισμό βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη”. Η Λαϊκή Συσπείρωση απαιτεί “εδώ και τώρα από τη δημοτική αρχή Καλαμάτας: Να προχωρήσει άμεσα στην προμήθεια πετρελαίου και να αποκατασταθεί η σωστή θερμοκρασία στην πισίνα του Κολυμβητηρίου. Να εξασφαλιστεί η συνεχής, απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία της εγκατάστασης για όλο τον χειμώνα. Να σταματήσει η υποχρηματοδότηση των δημοτικών αθλητικών χώρων και να διασφαλιστεί η δωρεάν πρόσβαση για όλους τους πολίτες”. Και καταλήγει: “Η υγεία και η άθληση των παιδιών μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες”.