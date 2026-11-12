Απόφαση για έργο αποκατάστασης ζημιών στην Τριφυλία

Επίσης καθόρισε τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το σχέδιο Πρόσκλησης Διαπραγμάτευσης και συγκρότησε την Επιτροπή Διαγωνισμού. Όπως τονίστηκε στην εισήγηση οι εργασίες που θα γίνουν είναι: • Ανακατασκευή οδοστρωσίας. Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου εκατέρωθεν του καταστρώματος. Τσιμεντόστρωση οδού. Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10μ. Ασφαλτική προεπάλειψη . Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. Βελτίωση –επέκταση τεχνικών απορροής ομβρίων. Επένδυση τάφρων με σκυρόδεμα. Στην ίδια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής έγινε και η αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 32.541,74 ευρώ , στο Δήμο Τριφυλίας, από το Υπουργείο Εσωτερικών «Πράσινη ανάπτυξη – έργα φυσικών καταστροφών», για τον 6ο λογαριασμό του έργου «Κατασκευή Τεχνικών έργων Αγροτικής Οδοποιίας».