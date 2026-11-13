Καλαμάτα: Επανεκκίνηση εργασιών στο δρόμο για Καλλιθέα

Στον δρόμο προς την Καλλιθέα, λίγο μετά το 17ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, επανεκκίνησε η εργολαβία του Δήμου, για την άρση επικινδυνότητας και αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο μετά από θεομηνία, προϋπολογισμού 198.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις εργασίες που υλοποιούνται με αργό ρυθμό, στο τμήμα της διαπλάτυνσης και άρσης επικινδυνότητας του δρόμου, έχει ξεκινήσει η τσιμεντόστρωση και η υποδομή με σίδερα για τον προστατευτικό τοίχο αντιστήριξης που θα κατασκευαστεί.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στον δρόμο προς την Καλλιθέα, με βάση την ενημέρωσή μας από το Δήμο, το έργο θα συνεχιστεί στη Μικρή Μαντίνεια, στον παραλιακό δρόμο προς την παραλιακή Αβία και τις Κιτριές, όπου έχει γίνει μια πρώτη άρση επικινδυνότητας με το κατέβασμα του επικίνδυνου πρανούς και τη διαπλάτυνση και απομένει ο τοίχος αντιστήριξης.

Σε εκκρεμότητα παραμένει η επισκευή στη γέφυρα προς τα Λέικα στο ρέμα Ελαφογκρέμι, που έχει υποστεί ζημιά εδώ και πολύ καιρό, έχει καταρρεύσει σε ένα τμήμα της και έχει τοποθετηθεί προστατευτικό πλαστικό πλέγμα. Οπως φαίνεται με την πάροδο του χρόνου, η κατάσταση επιδεινώνεται, ο δρόμος προς και από τα Λέικα, στο σημείο αυτό, έχει κουφώσει και υπάρχει κίνδυνος για τα διερχόμενα οχήματα και πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για την αποκατάσταση και την άρση επικινδυνότητας.

Με την ίδια εργολαβία προβλέπεται να αποκατασταθεί η ζημιά σε γεφύρι μετά το Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών στον δρόμο προς Αγριλο.

Να υπενθυμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Δήμος Καλαμάτας υλοποίησε από την αρχή, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, τις διαδικασίες για το έργο αυτό, για την ανάδειξη αναδόχου, για τη συνέχιση και την ολοκλήρωσή του. Και αυτό για να είναι νόμιμη η εκτέλεση και να πληρωθεί ο ανάδοχος. Το έργο υλοποιείται με έκπτωση 1%.

Η διαδικασία έγινε με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Γ.Σ.