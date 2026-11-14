Ο Φαββατάς για πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ στη Μεσσηνία: “Πολιτική υποκρισία κι επιλεκτική ευαισθησία”

“Για πολιτική υποκρισία κι επιλεκτική ευαισθησία”, εγκαλεί πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ στη Μεσσηνία, ο δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας και τοπικό στέλεχος της ΕΛΑΣ Δημήτρης Φαββατάς, αναφέροντας “λαλίστατοι κατά του Τσίπρα, αλλά απόλυτη σιωπή για τον Μητσοτάκη”.

Σε γραπτή δήλωσή του ο Δ. Φαββατάς αναφέρει: “Ντροπή και αγανάκτηση προκαλεί η στάση ορισμένων πολιτευτών του ΠΑΣΟΚ στη Μεσσηνία, οι οποίοι, με αφορμή την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Καλαμάτα, βρήκαν την ευκαιρία να εξαπολύσουν επιθέσεις, χρησιμοποιώντας ακόμη και απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό! Για τον Αλέξη Τσίπρα έχουν πάντα κάτι να πουν.

Για τη Νέα Δημοκρατία, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, όμως, επικρατεί μια εκκωφαντική σιωπή.

Αναρωτιέμαι: αυτή είναι η πολιτική αντιπολίτευση που θέλουν να εκφράσουν; Μήπως κάποιοι πιστεύουν ότι, χτίζοντας την προσωπική τους προβολή πάνω στις επιθέσεις εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, θα κερδίσουν πολιτικούς πόντους και θα εξασφαλίσουν μια θέση στα ψηφοδέλτια ή στα βουλευτικά έδρανα; Αν αυτός είναι ο πολιτικός τους σχεδιασμός, τότε οφείλουν να εξηγήσουν, γιατί η ίδια μαχητικότητα δεν εμφανίζεται όταν πρόκειται για την κυβερνητική πολιτική της Ν.Δ.

Βέβαια, η στάση αυτών των ανθρώπων δεν μου προκαλεί και τόσο μεγάλη έκπληξη. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές είχαν ήδη δείξει τις πολιτικές τους επιλογές, συμπορευόμενοι και στηρίζοντας υποψηφίους που είχαν την επίσημη ή πολιτική στήριξη της δεξιάς παράταξης.

Επομένως, η σημερινή επιλεκτική τους ευαισθησία δεν εμφανίζεται από το πουθενά. Υπάρχει μια πολιτική διαδρομή που αξίζει να θυμόμαστε.

Και λυπάμαι πραγματικά. Με αρκετούς από αυτούς τους ανθρώπους συμπορευτήκαμε για χρόνια στο ίδιο κόμμα. Δώσαμε κοινούς αγώνες για τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την πρόοδο. Γι' αυτό και η σημερινή τους στάση προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη απογοήτευση.

Δεν ξεχνώ ότι το 1981 ο Ανδρέας Παπανδρέου εξέφρασε μια μεγάλη κοινωνική και πολιτική αλλαγή. Δεν ξεχνώ ούτε το 2015, όταν ο Αλέξης Τσίπρας ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας με την εντολή ενός μεγάλου μέρους της προοδευτικής κοινωνίας.

Η πολιτική δεν είναι προσωπικές φιλοδοξίες ούτε διαγωνισμός επιθέσεων εναντίον πολιτικών αντιπάλων. Είναι θέσεις, συνέπεια, αγώνες και καθαρές απαντήσεις απέναντι στην κοινωνία.

Οι προοδευτικοί πολίτες δεν έχουν ανάγκη από πολιτευτές που θυμούνται την αντιπολίτευση μόνο όταν πρόκειται να επιτεθούν στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά ξεχνούν να αρθρώσουν λέξη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η κοινωνία έχει μνήμη, κρίνει και συγκρίνει. Και κανείς δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένη την εμπιστοσύνη της. Η πολιτική συνέπεια δεν είναι επιλεκτική. Η δημοκρατική ευαισθησία δεν λειτουργεί κατά παραγγελία. Και η προοδευτική παράταξη δεν μπορεί να γίνει όχημα προσωπικών φιλοδοξιών”.