Δήμος Πύλου – Νέστορος: Πρόσληψη 8 συμβασιούχων

Την πρόσληψη 8 ατόμων κλάδου/ειδικότητας ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών, για την αντιμετώπιση έκτακτων, κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Πύλου – Νέστορος, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή.

Σύμφωνα με την εισήγηση, “ειδικότερα, κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς παρατηρείται σημαντική αύξηση των αναγκών καθαρισμού, ευπρεπισμού, συντήρησης κοινοχρήστων χώρων και εορταστικού στολισμού στις Δημοτικές Ενότητες και Κοινότητες του Δήμου, λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας και της πραγματοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων.

Οι ανάγκες αυτές έχουν σαφή εποχικό χαρακτήρα και απαιτούν άμεση ενίσχυση των υπηρεσιών του Δήμου.

Παράλληλα, ο Δήμος Πύλου - Νέστορος εξακολουθεί να τελεί σε καθεστώς παράτασης κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, γεγονός που συνεπάγεται αυξημένες απαιτήσεις για καθαρισμούς, απομακρύνσεις υλικών, αποκαταστάσεις και παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, δημοτικές υποδομές και οικισμούς, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας των πολιτών και της εύρυθμης λειτουργίας των τοπικών κοινοτήτων.

Οι ανωτέρω ανάγκες δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν από το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου, λόγω της υποστελέχωσης των υπηρεσιών και της ταυτόχρονης υποχρέωσης κάλυψης των καθημερινών λειτουργικών αναγκών. Για τον λόγο αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαία η πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας”.