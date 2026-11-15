Δημοτική Επιτροπή Οιχαλίας: Αποφάσεις ένταξης πράξεων στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Ειδικότερα, ενέκρινε: α) Την υποβολή αιτήματος ένταξης της πράξης “Κέντρο Πολιτισμού και Δημιουργικών Κλάδων «Maria Callas» στο Μπεζεστένι Μελιγαλά”, στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ-ΔΑΜ), προϋπολογισμού 3.256.487,86 ευρώ. β) Την αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: “Ζωντανά Εργαστήρια Δήμου Οιχαλίας «AgroDigi Lab και Maria Kallas - CCI Lab»” στο Πρόγραμμα “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027”, προϋπολογισμού 1.907.366,67 ευρώ.

Για την πρώτη πράξη αναφέρεται ότι αφορά την αποκατάσταση και επανάχρηση του ιστορικού κτηρίου Μπεζεστένι στον Μελιγαλά, με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Πολιτισμού και Δημιουργικών Κλάδων, το οποίο θα συμβάλει στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην ανάπτυξη πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα, προβλέπονται: Η αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου, με εργασίες ενίσχυσης και αποκατάστασης λιθοδομών, ανακατασκευή στεγών και διαμόρφωση εσωτερικών χώρων με ενεργειακά κουφώματα και θερμοηχομονώσεις. Η δημιουργία θεάτρου πολλαπλών χρήσεων 120 θέσεων. Η δημιουργία μόνιμου Μουσείου “Maria Callas”. Η διαμόρφωση χώρων Δημοτικού Ωδείου και Κέντρου Μουσικής Παραγωγής, με αίθουσες διδασκαλίας και πρόβας, στούντιο ήχου και υποδομές τηλεδιασύνδεσης. Η δημιουργία Κόμβου Συνεργασίας Πολιτιστικών και Δημιουργικών Κλάδων (CCI), με χώρους συνεργασίας (co-working), δημιουργικά εργαστήρια (makers spaces), αίθουσες συναντήσεων και υποδομές τηλεδιασκέψεων. Η διαμόρφωση βιοκλιματικού αιθρίου, χώρου υποδοχής και κυλικείου, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου με πρόβλεψη πλήρους προσβασιμότητας. Η κατασκευή των απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία των παραπάνω χώρων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 3.256.487,86 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και διαρθρώνεται σε δύο υποέργα: Υποέργο 1: Τεχνικό έργο – μελέτη και κατασκευή, προϋπολογισμού 2.599.287,86 ευρώ. Υποέργο 2: Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργιών CCI, προϋπολογισμού 657.200 ευρώ.