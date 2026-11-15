Απόφαση για απορριμματοφόρο στη Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας

Την έγκριση ή μη του πρακτικού 2 για προμήθεια απορριμματοφόρου αποκομιδής απορριμμάτων για κάλυψη αναγκών του Δήμου Τριφυλίας και εξοπλισμού, καλείτε να αποφασίσει η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας που συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη 17 του μηνός στις 12 ώρα το μεσημέρι.

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι η έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για την κάλυψη δαπάνης που αφορά τον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Τριφυλίας και ορισμός υπολόγου. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Δημοτική Οδοποιία» Δήμου Τριφυλίας με Α.Μ. 26/2023. Έγκριση των αποφάσεων Δημάρχου Τριφυλίας, σχετικά με τη μετακίνηση υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Τριφυλίας.

Λήψη απόφασης για 9η παράταση του έργου «Επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Φιλιατρών». Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για μίσθωση Χριστουγεννιάτικου τρένου και Καρουζέλ. Λήψη απόφασης επί εισήγησης του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Τριφυλίας σχετικά με διαγραφή οφειλών.

Σύσταση πάγιας προκαταβολής για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Γαργαλιάνων για το οικονομικό έτος 2026 και ορισμός υπολόγου διαχείρισης αυτής. . Έγκριση δαπανών και αναπλήρωση πάγιας προκαταβολής του 2ου Νηπιαγωγείου Γαργαλιάνων. Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

Παράταση της προθεσμίας δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση Πεζόδρομου και πέριξ αυτού». Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για καθαρισμό θεατρικών καθισμάτων αίθουσας «Αλέκος Παπαδόπουλος».

Κ.Μπ.