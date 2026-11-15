Δήμος Οιχαλίας: Επικαιροποίηση μελέτης για αγροτική οδοποιία

Την επικαιροποιημένη μελέτη με τίτλο “Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής και αγροτικής οδοποιίας που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα Φεβρουαρίου 2026 στον Δήμο Οιχαλίας”, προϋπολογισμού 643.000 ευρώ, πρόκειται να εγκρίνει η Δημοτική Επιτροπή, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 12.30 το μεσημέρι.

Στην ίδια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Οιχαλίας, μεταξύ άλλων θεμάτων, αναμένεται να εγκρίνει: Τη μελέτη και υποβολή πρότασης της πράξης “Τοποθέτηση ιστών φωτισμού Σταδίου Μελιγαλά” σε πρόσκληση του ΠΠΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου 2026-2030, στον άξονα προτεραιότητας “Ενίσχυση και αναβάθμιση του Αθλητισμού”.

Την επικαιροποιημένη μελέτη του έργου “Ολοκληρωμένη ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και δημιουργία ενιαίου δικτύου προσβάσιμων πεζών διαδρομών στην Κοινότητα Δωρίου, με λειτουργική σύνδεση με την υφιστάμενη πλατεία” και τροποποίηση της ΑΔΕ, για την επανυποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο. Την τρίτη παράταση του έργου “Αναβάθμιση και εξοπλισμός υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης Δήμου Οιχαλίας”. Το πρώτο πρακτικό για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών.