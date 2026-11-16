Για δημοσίευση στο ΦΕΚ βρίσκεται η έγκριση τροποποίησης του ΓΠΣ που έδωσε το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), για να φτιαχτεί το Αστυνομικό Μέγαρο Μεσσηνίας, στον κατειλημμένο χώρο του καταυλισμού των ρομά στην Αγία Τριάδα της Καλαμάτας.

Αυτό μας ενημέρωσε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, στον οποίο απευθυνθήκαμε, ενώ μας μίλησε και για την πορεία μετεγκατάστασης των ρομά στην Μπιρμπίτα.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος μας πληροφόρησε ότι ζητήθηκε από τον Δήμο και βοήθησε κι έκανε τη γεωλογική μελέτη και το τοπογραφικό για τα υψόμετρα του χώρου.

Επισήμανε ότι προχωράει κατά προτεραιότητα το θέμα του Αστυνομικού Μεγάρου για να μην χαθεί χρόνος, ενώ θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες για την κατασκευή του Πυροσβεστικού Σταθμού Καλαμάτας που προβλέπεται στον ίδιο χώρο.

Ο κ. Βασιλόπουλος μας υπενθύμισε ότι χρειάστηκε να γίνει μερική τροποποίηση του ΓΠΣ στην περιοχή, που ήταν μια δύσκολη διαδικασία.

ΡΟΜΑ ΣΤΗ ΜΠΙΡΜΠΙΤΑ

Για τη μεταγκατάσταση των ρομά της Αγίας Τριάδας στην Μπιρμπίτα παρατήρησε ότι από τα τέλη Αυγούστου ολοκληρώθηκε η γεωλογική μελέτη που ζητήθηκε κι έκανε ο Δήμος στον χώρο της Μπιρμπίτας, αναφέροντας πως χρειάστηκαν πολλές μετρήσεις, καθώς είναι μεγάλη η έκταση.

Ακόμα, έχει ζητηθεί κι ετοιμάζεται με την ευθύνη της Διεύθυνσης Πρόνοιας η καταγραφή – επικαιροποίηση των στοιχείων των οικογενειών που θα μετεγκατασταθούν πόσα άτομα έχει η κάθε οικογένεια, ώστε ανάλογα να προβλεφθεί και η κατασκευή των σπιτιών στον χώρο της Μπιρμπίτας.

“Αναμένουμε τις εγκρίσεις για να αναθέσουμε την οριστική μελέτη”, επισήμανε ο δήμαρχος και σημείωσε ότι η χρηματοδότηση για την κατασκευή του οικισμού στον οργανωμένο χώρο της Μπιρμπίτας θα επιδιωχθεί είτε από το υπουργείο Εσωτερικών είτε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Με όλα αυτά καταλαβαίνει κανείς ότι έχει ακόμα δρόμο η υπόθεση της μετεγκατάστασης των ρομά της Αγίας Τριάδας στην Μπιρμπίτα.

Να υπενθυμίσουμε ότι σε Δημοτικό Συμβούλιο – συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής τον Σεπτέμβριο, απαντώντας στον σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρη Φαββατά, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης είχε σημειώσει ότι από την πλευρά του Δήμου έχει γίνει συστηματική δουλειά και έχει εκπονηθεί μάστερ πλαν για τη διαμόρφωση της Μπιρμπίτας.

Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει, ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου και οργανωμένου χώρου διαβίωσης, με αυτόνομες κατοικίες, λειτουργικούς υπαίθριους χώρους, οδικό δίκτυο, χώρους στάθμευσης, πεζοδρόμια, έργα διαχείρισης ομβρίων και χώρους πρασίνου.

Όπως είχε τονίσει, δεν πρόκειται για μια πρόχειρη εγκατάσταση, αλλά για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που απαιτεί σειρά τεχνικών και διοικητικών εγκρίσεων.

Σε εκείνη τη συνεδρίαση ο δήμαρχος είχε υπογραμμίσει ότι στόχος είναι να δοθεί μια οριστική λύση τόσο για τους ιδιοκτήτες της Αγίας Τριάδας, ώστε να μπορέσουν να πάρουν πίσω τα οικόπεδά τους, όσο και για τους ρομά, με τη δημιουργία κατάλληλων και οργανωμένων συνθηκών διαβίωσης στον νέο χώρο.