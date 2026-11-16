Μάστερ πλαν για περιβαλλοντικό πάρκο - Προχωρά το πλάνο του Δήμου Καλαμάτας για το Νέδοντα

Ο Δήμος Καλαμάτας έχει αναθέσει το μάστερ πλαν για τη δημιουργία του περιβαλλοντικού πάρκου του Νέδοντα. Αυτό μας αποκάλυψε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, διευκρινίζοντας ότι το μάστερ πλαν θα δείξει πώς θα διαμορφωθεί συνολικά όλη η περιοχή, από το Ανοιχτό Θέατρο μέχρι το γήπεδο “Γιώργος Λουκαρέας”, επισημαίνοντας πως στον συγκεκριμένο αθλητικό χώρο θα εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας εγκατάστασης για τον στίβο.

Πέρα απ’ αυτά σε εκκρεμότητα παραμένει η υπόθεση της μετεγκατάστασης των συνεργείων του Δήμου και της ΔΕΥΑΚ σε χώρο στον Βιολογικό Καθαρισμό, ώστε να ελευθερωθεί όλη η έκταση στην κοίτη του Νέδοντα για το περιβαλλοντικό πάρκο.

Ο δήμαρχος μας ενημέρωσε ότι η ΔΕΥΑΚ προχωράει τις διαδικασίες για τη μετεγκατάσταση των συνεργείων της, αντίθετα με τον Δήμο που δεν τις έχει εκκινήσει.

Να υπενθυμίσουμε ότι σε παλιότερες δηλώσεις του ο κ. Βασιλόπουλος είχε επισημάνει πως “αποτελεί για μας προτεραιότητα. Εχουμε πει ότι θέλουμε να αναδείξουμε το περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα, να δώσουμε τη δυνατότητα από το Ανοιχτό Θέατρο, από το Πάρκο Ελιάς που είναι απέναντι, να μπορεί ο οποιοσδήποτε να επισκέπτεται, με βοτανικούς κήπους με σκέιτ παρκ με τοίχους αναρρίχησης, με όλα αυτά που θα δώσουν τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε πολίτη 10 λεπτά από το κέντρο της Καλαμάτας να περπατά και να πηγαίνει σε έναν υπέροχο χώρο. Αλλωστε ήταν ένα από τα εμβληματικά από τα οποία είχαμε καταθέσει κατά την προεκλογική περίοδο”.

Στο φαράγγι του Νέδοντα (περιοχή “Natura 2005”), που ξεκινάει στα βόρεια του πολεοδομικού ιστού της Καλαμάτας, προβλέπεται από το ΓΠΣ η δημιουργία περιβαλλοντικού πάρκου (Περιοχή Π.ΝΕΔ.βάσει ΓΠΣ).

Γ.Σ.