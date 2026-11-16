Σκοπός του σημειώματος είναι η ενημέρωση του δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων.

Μεταξύ άλλων, η κ. Αγρίου επισημαίνει ότι “η ΥΔΟΜ Καλαμάτας εφαρμόζει το Π.Δ. του ‘82 ως προς την αρτιότητα με αποτέλεσμα εντός της ζώνης και εκτός των ορίων των οικισμών προ ‘23, για ανέγερση κτιρίου με χρήση κατοικία, να οικοδομούνται γήπεδα με εμβαδόν 500 τ.μ. η και μικρότερα για γήπεδα υφιστάμενα προ του 82 Η ένταξη ενός ακινήτου σε ειδικό καθεστώς ως προς την αρτιότητα ή τους όρους δόμησης λόγω της θέσης του σε ζώνη οικισμού, δεν συνεπάγεται αυτομάτως απαλλαγή από την απαίτηση ύπαρξης προσώπου σε νομίμως υφιστάμενη κοινόχρηστη οδό. Ιδιαίτερα μετά την έκδοση των υπ’ αρ. 176/2023 και 350/2024 αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει ανακύψει ζήτημα ως προς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ελέγχεται η οικοδομησιμότητα ακινήτων που υπάγονται στις διατάξεις του Π.Δ. 588/Δ/1982”.

Η διευθύντρια Πολεοδομίας ενημερώνει πως “η ΥΔΟΜ προκειμένου να διασφαλίσει: Την ασφάλεια δικαίου κατά τις μεταβιβάσεις (αγορές, πωλήσεις ) με πλήρως προβλέψιμο και εγγυημένο τρόπο. Την αρχή της ισονομίας και ισοπολιτείας με εφαρμογή των διατάξεων με τον ίδιο τρόπο και με τους ίδιους κανόνες προς όλους. Την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή δημιουργίας τετελεσμένων, με αρνητικές επιπτώσεις στο μανιάτικο τοπίο. Τη δημιουργία ενός δομημένου περιβάλλοντος που θα παρέχει ασφάλεια στην διαβίωση των ανθρώπων και δεν θα εγκυμονεί κινδύνους σε περίπτωση έκτακτων συμβάντων, πλημμυρών πυρκαγιάς,

απέστειλε ερωτήματα στο καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο (ΥΠΕΝ), διατυπώνοντας ταυτόχρονα και τις θέσεις της και κοινοποιώντας αυτές σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς”.

Αναλυτικά για τα έγγραφα που έχει στείλει στο υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας και περιμένει απαντήσεις, η κ. Αγρίου πληροφορεί:

“Το πρώτο έγγραφο ερώτημα με αρ. πρωτ. 86047 προς το ΥΠΕΝ είναι στις 13-12-2024.

Στο έγγραφο με αρ. πρωτ. 48158 προς το ΥΠΕΝ στις 18-09-2026, με θέμα «Έκδοση οικοδομικών αδειών στη Δυτική Μάνη – Εφαρμογή του από 6.12.1982 Π.Δ. (ΦΕΚ 588/Δ/1982) περί στάσιμων οικισμών – Ζήτημα οικοδομησιμότητας ακινήτων στη ζώνη των 800 μ. και τεκμηρίωσης προσώπου σε νομίμως υφιστάμενη κοινόχρηστη οδό», αναφέρεται ότι:

Ζητήματα που χρήζουν ειδικής διευκρίνισης όσον αφορά την οικοδομησιμότητα γηπέδων με το Π.Δ. του ‘82.

Λαμβάνοντας επί πλέον υπόψη, κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένης της έντονη οικοδομικής δραστηριότητας στις συγκεκριμένες περιοχές, παρακαλούμε για την παροχή των απόψεων και οδηγιών σας ιδίως επί των ακόλουθων ζητημάτων:

α) Εάν, για την έκδοση οικοδομικής άδειας σε ακίνητο που βρίσκεται εντός της ζώνης των 800 μ. στάσιμου οικισμού, αλλά εκτός των ορίων του οικισμού, και υπάγεται στις διατάξεις του Π.Δ. 588/Δ/1982, απαιτείται η ύπαρξη προσώπου σε νομίμως υφιστάμενη κοινόχρηστη οδό. Άποψη της Υπηρεσίας σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω αποτελεί ότι απαιτείται.

β) Ποια είναι τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά της οδού προκειμένου αυτή να θεωρηθεί νομίμως υφιστάμενη κοινόχρηστη οδός για τις ανάγκες της συγκεκριμένης πολεοδομικής χρήσης, δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί το Π.Δ. της 4.11.2011 (ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/4.11.2011),

Κοινόχρηστοι οδοί, πολεοδομικά με το ισχύον καθεστώς είναι: οδοί προ του ‘23, οδοί εντός περιοχή αναδασμού, οδοί αναγνωρισμένοι με απόφαση Νομάρχη.

γ) Σύμφωνα με την 932/2025 απόφαση ΣΤΕ , η απόφαση δημοτικού συμβουλίου δεν αρκεί, από μόνη της, ως εκτελεστή πράξη καθορισμού του καθεστώτος συγκεκριμένης οδού. Δεδομένου ότι έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή του οδικού δικτύου, σύμφωνα με το Π.Δ. της 4.11.2011 (ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/4.11.2011), παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε: α) πότε θα μπορούμε να κάνουμε χρήση της παραπάνω καταγραφής δηλαδή πότε θα αποκτήσει εκτελεσιμότητα, β) πότε θα εκδοθεί το Π.Δ. που προβλέπει το ΠΔ του 2011 ώστε να γνωρίζομε ποιες από τις κοινόχρηστους οδούς προσδίδουν οικοδομησιμότητα.

Συμπεράσματα:

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε για την παροχή σαφών, ενιαίων και εφαρμοστέων οδηγιών, προκειμένου η ΥΔΟΜ Καλαμάτας, στο πλαίσιο της διοικητικής υποστήριξης που παρέχει στον Δήμο Δυτικής Μάνης, να εφαρμόζει ενιαία και ασφαλή κριτήρια κατά τον έλεγχο της οικοδομησιμότητας των ακινήτων της ζώνης των 800 μ., σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τη νεότερη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ιδίως απαιτείται να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο η ΥΔΟΜ θα ελέγχει, κατά το μεταβατικό χρονικό διάστημα και μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών συνολικού σχεδιασμού, την προϋπόθεση του προσώπου σε νομίμως υφιστάμενη κοινόχρηστη οδό για τα γήπεδα που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του Π.Δ. 588/Δ/1982”.