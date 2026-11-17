Γι’ αυτό ενημερωθήκαμε χθες, όπου οι εργασίες ανάπλασης στη διασταύρωση Καίσαρη και Αναγνωσταρά βρίσκονται σε εξέλιξη. Και όπως μας επισημάνθηκε, αυτό θα γίνει για να ενωθεί με την ανάπλαση της οδού Αριστοδήμου.

Να επισημάνουμε ότι η ανάπλαση της Καίσαρη, όπως και της Πολυχάρους στο τμήμα από την Αριστομένους έως και την Αναγνωσταρά, δεν προβλεπόταν αρχικά στο έργο ανάπλασης της Αναγνωσταρά.

Με το έργο της Αναγνωσταρά αναμένεται, επίσης, να αναπλαστούν και οι υπόλοιποι κάθετοι δρόμοι έως και τη Νικηταρά, όπως η Πανταζοπούλου (μεταξύ Αναγνωσταρά και Αριστοδήμου, στο Κτηματολόγιο) και η Παυσανίου.

Γ.Σ.