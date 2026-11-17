Στο επίκεντρο της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκε για ακόμη μία φορά το ζήτημα της θερμοκρασίας του νερού στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, με τη συζήτηση να διεξάγεται σε υψηλούς τόνους και τη δημοτική αρχή να διαβεβαιώνει πως το πρόβλημα έχει αντιμετωπιστεί.

Το θέμα επανέφερε στη χθεσινή συνεδρίαση η δημοτική σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης, Χριστίνα Καντζιλιέρη, μεταφέροντας εκ νέου παράπονα γονέων σχετικά με τη χαμηλή θερμοκρασία του νερού της πισίνας.

Απαντώντας, ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, υποστήριξε ότι δεν υφίσταται πλέον πρόβλημα, καθώς η θερμοκρασία του νερού βρίσκεται στους προβλεπόμενους 26 βαθμούς Κελσίου. Όπως ανέφερε, ο Δήμος καταναλώνει περίπου 400 λίτρα πετρελαίου ημερησίως προκειμένου να διατηρείται η απαιτούμενη θερμοκρασία, ενώ παράλληλα λειτουργούν και τα πάνελ που έχουν εγκατασταθεί στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης του Κολυμβητηρίου.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι έχει προκύψει ζήτημα με το σύστημα γεωθερμίας, εκφράζοντας ωστόσο τη βεβαιότητα ότι θα επιλυθεί πολύ σύντομα.

Η κα. Καντζιλιέρη εξέφρασε την έκπληξή της για το γεγονός ότι ένα πρόσφατα αναβαθμισμένο έργο παρουσίασε τόσο σύντομα δυσλειτουργίες, επισημαίνοντας μάλιστα ότι, σύμφωνα με τις αναφορές που έχει στη διάθεσή της, η θερμοκρασία του νερού είχε καταγραφεί στους 24 βαθμούς.

Στη συζήτηση παρενέβη ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας, διευκρινίζοντας ότι στο Κολυμβητήριο υπάρχει μόνιμος συντηρητής, ο οποίος παρακολουθεί καθημερινά τη θερμοκρασία της πισίνας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε το πρόβλημα, ο Δήμος προχώρησε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπισή του.

Παρέμβαση έκανε και ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Κανάκης, ο οποίος μετέφερε παράπονο γονέα από την περασμένη Τετάρτη.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καλαμάτας, αναφέρθηκε στις τεχνικές αστοχίες που ενδέχεται να παρουσιαστούν ακόμη και σε ένα νέο έργο, επισημαίνοντας ότι το σημαντικό είναι να αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά. Μάλιστα, παρομοίασε την περίπτωση του Κολυμβητηρίου με την κατασκευή ενός καινούργιου σπιτιού, όπου επίσης μπορεί να προκύψουν απρόβλεπτα προβλήματα.

Παράλληλα, έφερε ως παράδειγμα το Κολυμβητήριο Τρίπολης, όπου, όπως ανέφερε, πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, οι οποίες χρειάστηκαν τρία χρόνια για να ολοκληρωθούν, ενώ πρόσφατα η εγκατάσταση έκλεισε εκ νέου. Ο κ. Βασιλόπουλος υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους αστοχίες είναι πιθανό να εμφανιστούν, τονίζοντας πως στην περίπτωση του Κολυμβητηρίου Καλαμάτας η δημοτική αρχή κατάφερε να τις ξεπεράσει.

Τ.Αν.