Το ζήτημα της επιβάρυνσης του Δήμου Καλαμάτας από τις μετακινήσεις των απορριμματοφόρων και η καθυστέρηση στη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων απασχόλησαν τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, με αφορμή την έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων διοδίων.

Ειδικότερα, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ύψους 5.000 ευρώ για την κάλυψη δαπανών διοδίων που προκύπτουν από τις υπηρεσιακές μετακινήσεις των οχημάτων του Δήμου.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων, η ανάγκη αυτή συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τη συνεχή μετακίνηση απορριμματοφόρων προς την Καλλιρρόη Μεσσηνίας, όπου λειτουργεί η Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων, αλλά και με άλλες υπηρεσιακές ανάγκες, όπως η μεταφορά οχημάτων για επισκευές και η μετακίνηση απορριμματοφόρων σε άλλες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την ίδια εισήγηση, το εκτιμώμενο συνολικό ποσό για την κάλυψη δαπανών διοδίων του δημοτικού στόλου κατά το 2026 ανέρχεται σε 55.000 ευρώ.

Με αφορμή τη συζήτηση, ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Κανάκης, επανέφερε το ζήτημα της δημιουργίας Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρξει επιτέλους οριστική λύση, ώστε να περιοριστεί το κόστος μεταφοράς.

Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα ζήτημα που παραμένει σε εκκρεμότητα και πρέπει να αντιμετωπιστεί, καθώς η σημερινή κατάσταση συνεπάγεται σημαντική οικονομική επιβάρυνση, η οποία μετακυλίεται στους δημότες.

Ο κ. Κανάκης υποστήριξε ότι η λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στον περιορισμό των δαπανών, επισημαίνοντας ότι το θέμα δεν μπορεί να παραμένει διαρκώς ανοιχτό.

Απαντώντας, ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, αφού υπενθύμισε το ιστορικό της υπόθεσης, σημείωσε ότι οι δήμοι δεν εμπλέκονται άμεσα στη δημιουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, επισημαίνοντας πως έχει ήδη εκδοθεί σχετική πρόσκληση και έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, με επόμενο βήμα την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου.

Όπως ανέφερε, η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε έπειτα από πιέσεις μέσω του ΦΟΔΣΑ, προκειμένου να δημιουργηθεί Σταθμός Μεταφόρτωσης που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας.

Τ.Αν.